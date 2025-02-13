223對幸福新人 元宵佳節成婚

入境處總部溢囍氣 樂隊演奏賀諧連理 昨日是農曆正月十五元宵節，亦是中國情人節，不少情侶都選擇「拉埋天窗」，昨日全港共有223對新人登記結婚，按年少逾一成。而位於入境處總部的將軍澳婚姻登記處的預約更是爆滿，有新人早於去年就預約在這特別日子登記註冊。另外，明天是2月14日西方情人節，則有184對新人登記結婚，按年升逾三成。

環境好 總部預約註冊爆滿 入境處資料顯示，昨日全港共有223對新人登記結婚，較去年元宵的252對少近12%；其中127對新人選擇在婚姻登記處註冊，數字則是過去6年元宵節最多。當中位於入境處總部的將軍澳婚姻登記處預約爆滿，共有23對新人註冊。而明日西方情人節亦是新人選擇結婚的熱門日子，預約資料顯示，已遞交擬結婚通知書並打算於當日結婚的新人共有184對，對比去年情人節多32%。

相戀7年的廖氏新婚夫婦表示，結婚是步入人生的另一階段，能在元宵節註冊感到十分激動和開心。對於為何選擇元宵節註冊結婚，廖先生表示，有找玄學家擇日子，指2月12日是結婚的吉日，又適逢元宵節，就更有特殊意義，所以就決定在昨日共諧連理。廖先生提到，之前有朋友曾在入境處將軍澳總部登記，知道環境很好，同時亦聽聞很多人會選擇元宵節結婚，所以早在去年11月已預約。廖太亦夫唱婦隨，附和稱元宵節是中國的情人節，自古以來都是男女約會的好日子，認為結婚也屬錦上添花。

細雨十分應景 讚滋潤大地 相戀近5年的魏氏夫婦表示，之前的預約過程十分順利，認為元宵佳節亦是結婚好日子。雖然下着細雨，卻無礙美好心情，反而覺得十分應景，形容雨水滋潤了大地。相識6年的葉氏夫婦同樣指，元宵節是中國情人節，在這日子結婚十分有意義，覺得將軍澳婚姻登記處的裝飾很漂亮，為此提前了一個月預約。

此外，入境處總部同時舉辦「囍存檔案」展覽，展出香港多年來的婚嫁歷史，以及婚姻登記條例和制度經歷的轉變。入境處樂隊亦特別駐場演奏，包括《情義兩心堅》、《老派約會之必要》和《送我一朵玫瑰花》3首歌曲，為新人送上祝福。