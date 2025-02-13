首間私院落實吞嚥障礙飲食標準

【本報訊】不少長期病患者都會有吞嚥障礙問題，例如中風或癌症病人，他們進食時一旦「落錯膈」，隨時會因吸入性肺炎致各種併發症死亡。香港港安醫院為本港首間私家醫院，全面落實「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI），由不同專家組成的團隊，為吞嚥障礙症患者進行各種評估，提供個人化的安全吞嚥餐單，以提升有關患者的飲食安全。

「落錯膈」可肺炎 訂安全餐單 香港港安醫院的資料指出，有超過八成被轉介的吞嚥障礙症患者，經內視鏡吞嚥檢查後，被診斷患有中度至嚴重程度吞嚥障礙。這些患者若進食時「落錯膈」，會增加患吸入性肺炎的風險，甚至有機會出現呼吸衰竭，隨時致命。同時，患者也可能會因吞嚥障礙，導致脫水、營養不良及出現情緒問題，不容忽視。

香港港安醫院言語治療師黎頌謙表示，團隊會為患者提供精準的臨床吞嚥評估服務和診治，包括由言語治療師為吞嚥障礙症患者，進行初步的臨床吞嚥評估，診斷吞嚥困難的種類和嚴重程度、找出病因和誤吸的風險來源。然後聯同專科醫生，為患者進行內視鏡吞嚥檢查，過程會引導患者運用不同方式，吞服不同分量、質地、稀稠度的含色素食物和飲料，期間清除未能吞下的食物。團隊透過這個檢查，尋找病人吞嚥能力的弱項，評估錯誤吸入的風險來源，為他們制訂有效的吞嚥補償策略。

有研究曾推算本港有超過10萬人患有吞嚥障礙問題。該院呼吸系統科專科醫生曾華德表示，吞嚥障礙有多種原因。曾有一名69歲鼻咽癌患者因吸入性肺炎在兩年間住院逾6次。檢查顯示患者喉部的的感知及吞嚥能力偏弱，估計與癌症治療的副作用有關，導致容易有吞嚥障礙，故進食後，喉部殘留食物，無法咳出來。患者其後獲院內的專業團隊協助，就吞嚥問題制訂了治療計劃，提升了進食安全，以免再因吸入性肺炎要入院。