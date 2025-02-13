藥械監管中心未成立 已謀增4首長級職位

【本報訊】政府正籌備成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，以改革藥械審批。衞生官員昨日在立法會人事編制小組委員會上，提出於衞生署加設4名首長級常額或非公務員職位，包括公共衞生總監和衞生署助理署長職位等，作中心總監、副總監，以及兩位助理總監，而衞生署則會同時刪除4個常設顧問醫生職位。他指有關建議不影響編制，且按平均員工開支總額估計，政府每年可節省約240萬元。按照原定計劃，中心架構上應直屬衞生署，但官員就指，為配合人員薪酬調整，中心很大機會發展成獨立第三方機構。

長遠發展成獨立第三方機構 官員表示，藥械監管中心需自行監督數據，工作量將上升，有需要持續增加人手，讓香港邁向「第一層審批」。而目前衞生署藥物辦公室、中醫藥規管辦公室，以及健康科學及科技辦公室的7個現有首長級常額職位，將在中心成立後被重新調派至該處，以支援中西藥及醫療器械的註冊及監管工作，及後亦會適時再調派400多名衞生署職員至中心工作。

會上有議員關注中心日後培訓出的藥械人才，當局有否對應「留人才」措施。官員回應指，現時有措施確保培訓出的人才會於中心內服務一段時間，但由於藥械監管中心要處理的工作較新，在藥械第一層審批上有需要引入外來人才，而這類人員的薪酬較高，本港亦應加強薪酬上的誘因。因此，中心長遠很可能成為獨立第三方機構，而非政府轄下，並因應全球趨勢調整人員薪酬。