瑪嘉烈爆「產志賀」 疑共用洗手間傳播

取樣前已消毒 源頭恐難捕捉 瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，3名院內腫瘤科的年輕醫生受感染，其中一人更於上周五（7日）病歿。衞生署衞生防護中心正繼續調查有關個案，而協助調查的香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨表示，該3名染病醫生在辦公室共用的洗手間，有可能是傳播的途徑之一。防護中心已經取得包括廁所的環境樣本，將作進一步化驗及調查，期望找到傳播途徑。不過因院方之前已做過消毒，找到機會變相減低。他又指，暫時仍未能肯定事件是否由產志賀毒素大腸桿菌引起，相信要「幾長時間」才能得知事故的源頭。

袁國勇在電台節目表示，3名染病醫生在同一地點有腹瀉徵狀，暫時循死者感染產志賀毒素大腸桿菌方向追查，其中兩人被驗出對該菌呈陰性，暫時懷疑二人是服用抗生素後留大便化驗，故未能驗出。他續指，該菌在乾燥的環境下會自然死亡，而辦公室理應不會太濕。因此，3名醫生辦公室內共用的洗手間，有機會是傳播途徑，故已從相關洗手間中檢取大量環境樣本作進一步化驗。不過檢取樣本前，院方已進行消毒，因此或有一定難度。

籲肚瀉勿隨便服抗生素 袁提醒該院人員，如出現肚瀉，切勿隨便服用抗生素，因為一旦感染產志賀毒素大腸桿菌，服用抗生素可能會更嚴重，甚至發生「怪的併發症」，應先驗清楚大便，了解何種藥物有幫助。他又指，就算感染該大腸桿菌，死者的病情亦不應該惡化得如此快，故現時不排除任何可能性，包括死者體內或有其他病毒或病菌感染，又或者由自體免疫病症或輻射引致死亡。要待病理科進行死因研究，抽出組織檢查，進行基因排序調查死因。袁預料調查需時，當中包括要視乎家屬是否願意為死者解剖，相信要「幾長時間」才能得知爆發源頭。

至於傳播方面，袁就表示不排除會有其他人感染，但認為病人受感染機會很低。他指出，產志賀毒素大腸桿菌並非經由空氣傳播，一般感染源頭為受污染食物或食水，亦有機會透過植物或未經消毒的物品傳播。醫生檢查病人前，會先做好消毒，確保衞生，醫院內亦已進行深層環境消毒，加上環境乾燥，醫護人員衞生意識良好，可阻斷傳播鏈。