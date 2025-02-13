明日大嶼被指明日黃花 當局：非政府立場

【本報訊】政府有巨額財赤，前稱「明日大嶼」的交椅洲人工島發展計劃是否如期推動備受關注，早前有媒體刊登「明日大嶼成明日黃花」的文章，引起官方疑轉軚的疑慮。發展局局長甯漢豪昨日回覆議員書面質詢時表示，此文章並不代表該媒體的立場，更不代表政府的立場，並重申土木工程拓展署已於去年12月31日向環境保護署提交填海部分的環評報告，目標在2025年內完成審批工作。

甯漢豪於上月7日曾表示，不需要現時為填海工程的開展定下一個日子；而在同日有傳媒發表「明日大嶼成明日黃花」為題的評論文章，指出政府不得不放慢「明日大嶼」人工填海造地步伐，甚至不得不擱置發展計劃，並指「明日大嶼」已成為「明日黃花」。

指穩慎態度推進項目 甯漢豪回覆議員提問時指出，該篇文章乃個別人士投稿於有關媒體，據了解並不代表該媒體的立場，更不代表政府的立場。甯又稱，立法會財務委員會於2020年12月4日的會議，為交椅洲人工島現時進行的規劃及工程研究通過撥款5.5億元，以委聘顧問進行交椅洲人工島相關研究及相關的工地勘測工程，直至2024/2025財政年度完結，土拓署預計開支約4億元。甯強調，政府正以穩慎態度推進項目，包括繼續進行法定環評工作和所需研究。