免衝「死線」續車牌 現行收費維持至6‧25

【本報訊】《財政預算案》將於本月26日公布，運輸署表示，所有在當日或之前合資格換領的車輛牌照及駕駛執照，可以在6月25日或之前的任何時間，按現行收費換領牌照，呼籲市民毋須急於向運輸署各牌照事務處，遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請。

運輸署宣布，所有在預算案發表日或該日之前，合資格換領的車輛牌照（即6月25日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月25日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。

毋須揣測預算案或提高費用 而所有在預算案發表日或該日之前，合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照（即6月25日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足3年的執照），可在6月25日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。有關特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，但不適用於任何其他牌照服務。

運輸署發言人表示，市民毋須因揣測即將公布的預算案可能提高牌照/執照的費用，而趕急向運輸署各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照的續領申請，強調有關安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於預算案的內容。