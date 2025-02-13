公僕薪津福利好 財赤就搵市民開刀 議員促高官應帶頭減人工 削編制人手共用

【本報訊】為了減赤，政府指以節流為主要方向。立法會昨通過相關政府資源運用的議案，多名議員要求政府部門削減開支，公務員凍薪或減薪及檢討編制，有議員更指政府領導層應考慮帶頭減薪或凍薪，另有議員批評政府薪酬機械式增加，又指問責官員配置人手多，應討論是否可以共用。

議員管浩鳴批評政府節流「畏首畏尾、無從入手」，指政府怕被譴責向弱勢社群「開刀」，反問「如果樣樣節流方式都話唔可行，試問財赤可以如何應對呢？」他表示現時公務員薪酬和福利令市民覺得政府過於慷慨，認為「唔能夠一味搵市民開刀，而唔敢觸碰公務員的薪津福利」，建議政府領導層「身先士卒」，考慮帶頭減薪或凍薪提振市民對政府的支持度。他又建議精簡現行的公務員編制、架構和晉升階梯，刪減不需要的崗位，停止開設編外職位，並檢視退休後服務合約計劃。

機械式增薪 助長「得過且過」 提出議案的會計界議員黃俊碩表示，現時社會討論由以往的「派咩糖」變成「減咩開支」，又指假如公共資源不被浪費就有資源可用，批評政府「帶頭浪費我哋公共資源」。他批評有公務員「得過且過」，政府要審視多年未改變的加薪機制，是否需要改變現有機制，按能力加薪，提升政府效率。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指本港財政儲備減少，違反《基本法》107條，亦削弱面對金融風暴的能力。她指政府薪酬機械式增加，又指應檢視人手。她又舉例，現時每名主要官員是否需要配有一名秘書、一名Social assistance（社交助理）、一名Admin assistance（行政助理）、一名Political assistance（政治助理）、一名新聞官，以及司機能否共用也是可以討論。

社福界議員狄志遠認為政府沒節制地限制高級公務員膨脹，指現時體制未能與時並進，部門有空缺時仍能維持運作，反映存在優化空間。他又反駁公務員減薪影響市場工資的說法，建議凍結兩年招聘、高級公務員減薪5.5%、訂立5%人手精簡指標。

財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，政府策略和其他有財赤的國家一樣，都是以節流為主。他指政府會控制開支增幅，透過重新調配資源更好應對社會需要，舉例長遠不改變長者乘車優惠並不可行，但長者乘車優惠並非財赤元兇。他說政府適度發債和其他經濟體做法一致，強調債券不會用作經常開支。