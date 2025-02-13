白牌搶客促即取締 數千的士揚言罷駛

限當局一周回應意見 3‧5行動至少5天 的士業界不滿白牌車爭生意，擬發動罷駛向政府施壓。「香港的士同業大會」周二（11日）開會，大部分與會者支持發起抗爭行動，先去信特首及運輸署，要求即時停止白牌車平台運作；若下周三（19日）前政府不作回應，3月5日起業界會發起「暫停載客服務」、即罷駛不少於5日，行動料涉及數千架的士。的士業者怒斥11年的不公平競爭令不少業者淪為負資產、有人為此輕生，若政府繼續坐視不理，業界將交回大量仍待供款之的士車輛，並暫停銀行按揭供款「由政府埋單」。政府昨晚呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與運輸部門下周與業界的會面。有議員則指罷駛無助解決行業長遠問題，既影響市民出行，亦損害前線司機生計，呼籲理性對話。

香港的士同業周二召開大會，會議由香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭主持。但相關會議的紀錄昨早在網上流出，黃確認相關文件由他發出，指是內部會議結果。文件提到，全部與會者均認為不可再容忍「非法白牌車」營運，有人建議去信特首及運輸署，請求即時停止白牌車平台運作，以及大量檢控非法載客的白牌車車主及司機。同時，80%與會者贊成，若下周三前未獲政府滿意答覆，業界將於3月5日開始「暫停載客服務」不少於5日，涉及數千架的士的車主及司機。

警告停供車貸 控政府索償 業者警告，若政府坐視不理，「我們將會有大量的士交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，由政府埋單」。業者又不排除控告政府，向當局索償一切損失。

黃羽庭表示，政府對白牌車平台的容忍，讓白牌車載客問題愈演愈烈，業界上月底曾向政府反映問題，但未獲明確回應，亦未有終止白牌車載客的日期。他強調，若政府坐視不理，繼續容忍或接受非法行為破壞社會安寧，導致合法經營者受害，不排除會落實罷駛行動，又指參與罷駛的的士數量可能遠超數千輛。

議員張欣宇呼籲業界重回理性對話。他不認同小部分的士從業人士利用極端手段要挾政府，強調此舉不僅影響市民出行權益和損害前線司機生計，更無助於解決行業長遠問題。的士行業包括的士車主、車主司機、租車司機等多個持份者，少數的士團體意見並不能代表整個行業。

籲理性 部門下周會面業界 張理解部分業界面對科技衝擊的焦慮，但強調「改變不會因抵制而止步」，與其單方面要求政府取締網約車，不如推動完善規管，並引入科技管理及完善投訴機制，從根本重建競爭力。他促請政府加快規管研究進度，並搭建業界、平台與乘客的三方溝通平台，務實疏導矛盾。

政府呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與下星期的會面，一同就如何提升個人化點對點服務出謀獻策。運輸及物流局現正就規管網約車平台進行研究，並正檢視個人化點對點交通服務的整體供求。此外，交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」，正探討提升有關服務的策略方向及如何規管網約車平台，並已安排於下周三與的士業界和網約車平台會面。政府在全面考慮研究結果和聆聽持份者的意見後，當局會於今年內就規管網約車平台訂定規管的立法建議。