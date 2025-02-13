老街坊死於非命 村民：事發日未聞爭吵聲

【本報訊】文氏3爺孫死於非命，箇中內情仍然撲朔迷離，惟事件已為寧靜祥和的振興新村帶來極大衝擊，引起居民議論紛紛，為之唏噓惋惜。有街坊表示，93歲死者文叔在村內居住約30年，本來與妻子雙宿雙棲，但其妻早年患上腦退化症，需要入住水邊圍邨一間護老院，而該護老院亦於年前搬到大埔。

同死6旬子 常到村內探望 雖然文叔從此獨居，他的兒子、亦即案中69歲死者仍時常到村內探望老父，一盡人子之責，除了經常買食物給文叔，或者到文叔家中煮飯，亦會協助其他家頭細務，兩父子關係不俗，有時會以家鄉話交談；但街坊未曾見過19歲孫兒到訪。

另一名街坊蔡女士指，文叔以前曾在村內經營食店，但因缺乏人手，大約一年多後便宣告結業，文叔亦從此過起退休生活。據她所知，文叔一向是以三輪車代步，惟他近期開始行動不便，只能改坐電動輪椅出入。她又形容，文叔脾氣暴躁，間中會與兒子爭吵，內容涉及文叔被投訴在屋外擺放太多雜物，因而招惹蟲蟻；但她在事發當日無聽到屋內傳出爭吵聲或其他異響。

此外，有消息指出，文叔於元朗新田一帶擁有多幅土地，他在過去多年曾經因為業權問題與不同發展商對簿公堂，每次均親自應訊，並無聘請律師，對於有人勸他賣地，文叔更揚言：「唔賣！我死咗就賣！」其中一宗土地案件據報在昨日宣判，可惜悲劇早一步找上文叔，令他未能知悉結果。