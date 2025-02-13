9旬翁與子遭滅口 孫甫報案離奇墮樓

振興新村檢利刀染血 列謀殺自殺三代命絕 元朗前晚發生三代命案，九旬爺爺與年近70歲的兒子浴血伏屍於振興新村的村屋單位，身上遍布懷疑利器造成的傷口，19歲孫仔在致電報案後的5分鐘，亦從朗屏邨墮樓身亡。初步調查顯示，涉案孫仔在案發時獨自前往村屋後離開，村屋內除了兩父子屍體外，亦遺下染血剪刀及生果刀，現場並無財物損失。由於事主3人俱告喪命，警員暫時未知兇案過程，但已鎖定兇手為其中一人，正就案件的來龍去脈展開調查。

前晚約8時12分，執法部門接獲一名男子報案，指有兩人在元朗宏達路振興新村地下一間村屋內死亡。警員接報趕至調查，發現單位內有兩名男子倒臥地上，經檢查後，證實他們俱已返魂乏術。而在同晚8時17分，距離上述村屋約500米外的朗屏邨悅屏樓亦發生悲劇，一名男子懷疑從大廈高處墮下，當場不治。警員經調查後，相信事主是從悅屏樓高層一走廊墮樓，懷疑他與振興新村發生的命案有關，遂將兩案合併調查，列作「謀殺」及「自殺」跟進。

調查得知，案中3名死者俱姓文，他們是祖父孫三代，當中命喪振興新村的二人為父子，93歲父親人稱「文叔」，與69歲兒子同地而歿；而在悅屏樓墮斃的男子，則為文叔的19歲孫仔。大批警員圍封兩個案發現場通宵搜證，包括翻查振興新村停車場保安更亭的閉路電視畫面，以了解案件的發生經過。調查期間，天上下起驟雨，警員需要搭起藍色帳篷保護證物。直至昨日清晨約5時，3具遺體由仵工抬走舁送殮房，3爺孫的死因有待驗屍後確定。

屋無搜掠 文叔父子遍體鱗傷 據悉，涉事振興新村村屋面積約450呎，案發時大閘虛掩，至於「文叔」父子的倒臥位置靠近廚房，彼此相距不足一米。據悉，「文叔」的臉、頸及背部有多處被利器刺傷及割傷，並且大量出血；其子同樣在臉部、頸部、前臂及胸部多處留下被利器刺、割所造成的傷口，血如泉湧。兩父子遍體鱗傷，狀況不忍卒睹，直至當晚8時50分被證實死亡。此外，二人的屍身旁邊遺下一把22厘米長廚房剪刀及一把21厘米長生果刀，皆染有血漬。而村屋內並無搜掠痕迹，現場及死者身上均有財物。

朗屏邨方面，警員在悅屏樓18樓走廊發現19歲孫兒的個人財物，相信該處正是他的墮樓地點。而根據初步檢驗，19歲孫兒的身上有多處骨折，傷勢與墮樓造成的情況脗合。惟資料顯示，他並非朗屏邨居民，未知他因何出現在此處。

昨晨10時許，大批警員再沿振興新村至朗屏邨展開地氈式搜查，仔細檢查路面、花槽、草叢及坑渠等位置，並在距離振興新村約200米外、宏達路近鳳池村對開一支燈柱旁邊，檢獲一把𠝹刀，隨即將之檢走及安排化驗，暫時未知它與本案是否有關。相若時間，死者兩名女親友亦在警員陪同下，抵達富山殮房辦理認屍手續，她們神情哀傷，一直以雙手掩面。二人逗留近一小時後，乘坐執法人員車輛離去，未有回應記者提問。

現場解封 傳異味雜物堆如山 振興新村命案現場在昨午解封，但鐵閘仍被鐵鏈鎖上。透過鐵閘空隙觀望，可見屋內雜物堆積如山，大圓枱、木櫃、電風扇及電視機等隨意疊放，地板則積有厚厚的塵埃污漬，非常骯髒。屋內後門位置設有廚房及放置大雪櫃，從間隔、設備看來，相信曾作經營食肆之用。由於長期無清理雜物，現場散發一陣異味，但並未見到血漬。有女鄰居得悉悲劇後，特意到場獻花悼念，盼望死者安息。

鎖定3爺孫其中一人為兇手 調查人員表示，3名死者均為無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或涉及任何案件。調查發現，案發前夕，「文叔」父子首先到達振興新村單位，大約30分鐘後，19歲孫兒獨自前來，在村屋逗留一段時間後，再次隻身離開，並且直接前往朗屏邨，最後在該處墮斃。另外，19歲孫兒亦是振興新村命案的報案人，但在報案過程中，他只是簡單交代有人在上址死亡，未有作出任何說明便掛線。初步相信案發現場無第4人存在，兇徒為3爺孫其中一人。

人員指出，案件的調查難度在於3名事主均已死亡，需要透過閉路電視、科學鑑證、屍體檢驗，搜查不同證據才能還原案發經過，而前晚的雨勢亦可能沖走血漬，影響搜證工作。執法部門正循多方面調查事件動機，包括3名死者的背景、家庭內的關係，任何爭執及財產糾紛等，呼籲市民如有任何消息提供，請致電與調查人員聯絡。