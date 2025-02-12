龍七公：特朗普談教育 中國好美國差

中美兩個大國經常被拉在一起比高低。最新一次是美國總統特朗普忽然對中國獻美言，他指中國教育表現好，美國卻不行，不但花錢最多，學生表現卻墊底；中國則教育成本低，卻收穫了人才。這番話，不是長他人志氣滅自己威風嗎？其實特朗普只是為美國教育要削開支作鋪墊，他拿中國作例子，不過是想馬斯克執掌的政府效率部（DOGE）能夠狠削美國的教育開支而已。

特朗普日前批評美國教育表現，在40個國家及地區的教育排名中，美國倒數第一，但人均教育成本卻排名第一。他同時點名挪威、丹麥、瑞典、芬蘭等國家，指這些地方的學生排名都較好，國內犯罪率等問題較美國少，他直言美國的教育成本應該下降。

有媒體嘗試還原特氏口中的「美國倒數第一」比賽，內地媒體列舉經濟合作與發展組織（OECD）的2018年基礎教育評價項目PISA，結果中國四省市（北京、上海、江蘇、浙江）在科學、數學和閱讀均排名第一；美國的科學排第13，數學第18，閱讀排第37。

至於中美教育成本的比較，中國在2023年的教育開支是6.5萬億元人民幣，佔國內GDP比重約4%；美國的教育開支則較亂，既有各州政府開支，又有中央開支，概言之，美國教育支出佔該國GDP的比例為5.6%，若以美國GDP總額仍領先中國不少，及兩國人口大異來看，美國的教育開支果真很貴，且花得不值！

特朗普已不是第一次拿美國教育花費發難了，他早前直接指令馬斯克，要求他查找一下美國教育及軍事開支，言明這兩方面須撙節用度。美國不少名人亦對當地教育情況不滿，微軟創始人蓋茨多年前已批評美國各州政府在預算中弄虛作假，惡意蠶食教育開支，當時已發出「再過幾年，美國的孩子可能連大學也讀不起」的感嘆。

特氏發表教育差的言論後，馬斯克又成了風口上的人物，他領導的DOGE正雷厲風行推動節流，像公務員離職、減少10%的人員編制，大肆在各部門查帳，圖在預算案中推出大削開支的方案……他動作多多，美國某著名雜誌都以馬斯克做封面人物，配圖是他坐在白宮橢圓形辦公室總統書桌後，讓人莞爾到底誰才是美國總統。

大幅削減開支遇阻 獲「總統級」待遇的馬斯克雖然出了一把風頭，但其領導的「史詩式」大查帳，亦令美國聯邦僱員、國務院轄下及美國政界等忍無可忍。美國19個州更直接向法院提訟，阻止馬斯克及其團隊登入財政部的支付系統。日前，紐約市聯邦法院一名法官率先發出初步禁制令，阻止馬斯克領導的政府效率部登入財政部的支付系統，不讓他們在系統內查帳，法官還命令馬斯克和其團隊立即銷毀所有已取得資料的副本。削開支委實不易，估計美國此類拗手瓜恐怕陸續有來。