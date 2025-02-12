笑看天下：忠言逆耳 侵侵懶理

美國總統特朗普揮動關稅大棒，舞得不亦樂乎！侵侵宣布，即將公布開徵所有進口鋼鋁產品25%關稅，同時最遲周三就會公布對等關稅措施。其言一出，立即引起西方盟國強烈不滿。根據侵侵的說法，對等關稅確保美國與其他國家對等，有助於減少美國預算赤字。

所謂「對等關稅」，乃白宮貿易及製造業高級顧問納瓦羅在其政策藍皮書「2025計劃」所提出的政策，據其分析，在紅色最高級別的優先關稅徵收國家會是中國及印度；而黃色級別，較高貿易逆差的地區主要係歐盟、泰國、台灣與越南；再次一個級別嘅係日本、馬來西亞等。在這個計劃，中國又係首當其衝！

中國一直強調搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。侵侵揮舞關稅大棒向全世界挑戰！有學者指令人想起1930年美國《斯姆特－霍利關稅法案》的失敗政策，當時美國大幅提高進口貨關稅，引發多國報復，令全球貿易萎縮，導致大蕭條惡化，全球受害。當年即使有超過1,000名經濟學家反對該法案，可是1930年時任共和黨總統胡佛仍然簽署有關法案，對一系列輸美貨品關稅提高約20%。有關法案即時引爆貿易戰，加拿大、法國、西班牙等多國隨即向美國加稅報復。

貿易戰削弱了美國經濟，並延長了大蕭條。從1929至1933年間，美國GDP大幅下跌約30%，失業率升至25%。不僅美國，貿易戰也令全球貿易萎縮了65%。所以中國話貿易戰、關稅戰無贏家，並非信口開河。侵侵今趟的關稅大棒舞得嗦嗦有聲，美國媒體輿論也不睇好，有經濟學家甚至指係極度愚蠢，學者警告會導致通脹及經濟衰退。忠言逆耳，剛愎自用的侵侵點會聽得入耳吖！