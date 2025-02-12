冰鑑春秋：沒有菩薩只有凡夫

賴清德召開所謂「院際調解」，當韓國瑜建言賴清德應該盡力遏制勞民傷財、平添亂象的大罷免時，賴清德竟以「菩薩畏因，凡夫畏果」作答，徹底顯露他自尊自大、毫無謙卑之心的一面。

這句偈語原作：「菩薩畏因，眾生畏果」。意為菩薩因為明理成就大智慧，所以不造惡因也就無所謂感召惡果，眾生剛好相反，要等到親自遭受可怕的果報才生起恐怖。是佛教勸勉世人不必老是憂懷畏怖，只要不造惡因，自然也不會結惡果。賴清德卻拿這句話來回應韓國瑜，顯然把目前台灣政治惡鬥的責任，全部推到了在野黨頭上。

韓國瑜長年唸佛，自然知道賴清德的真意，但為了朝野和諧，故意解釋賴清德是指總預算案，表示會回去再與朝野黨團研討。但明眼人都知道，賴清德的因，指的就是在野黨不願屈服，不願任由賴清德為所欲為，才會造成今日的果。除非大罷免讓民進黨成為多數，或在野黨全面退讓，否則這個因既然沒解開，果也當然不會是顆好果子。

但賴清德不願承認的是，實際上這個因之所以出現，正是賴清德明明是雙少數執政，卻仍一意孤行，完全不願接受在野黨的制衡與監督，只要稍不如意，就將「中共同路人」的大帽子扣在在野黨頭上所致。這樣明顯的惡因，賴清德卻視而不見，朝野又怎能和諧團結呢？賴清德自以為是高高在上的菩薩，想要對凡夫頤指氣使，卻沒發現在野黨固然不是大智大慧的菩薩，但賴清德自己也不過是個冥頑不靈的凡夫罷了，明明都是芸芸眾生，卻貢高我慢、妄想超凡入聖，最後的結局，就是注定讓自己成為笑話。無論如何，「院際調解」這個注定一事無成的猴戲已經演完，接下來大罷免即將如期上演，台灣又將面臨新的亂局。