筆下風雲：石破茂被特朗普魚肉

日本首相石破茂求見美國總統特朗普多時，日前終於得償所願，日媒形容兩國可共創日美關係新黃金時代。表面上，石破茂此行狀似有所收穫，實際上，日本只是單方面向美國屈服，石破茂賠了夫人又折兵，完全是「得個吉」。

儘管特朗普未有表示要向日本徵收關稅，石破茂會後又聲稱已獲再次確認《美日安保條約》適用於釣魚島，繼續得到美國軍事保護，但這些條件，在拜登時期早就定下，現在不過沒有被特朗普改變而已，石破茂有何額外得着可言？相反，日本要向美國進貢更多，包括增加進口美國液化天然氣，對美投資規模擴大至史無前例的一萬億美元，同時日本製鐵放棄收購美國鋼鐵，改為重大投資等等。特朗普講到出口，美國有約一千億美元的對日貿易赤字，日本必須將逆差縮小，結果石破茂只能向美國送錢。

日本經濟本已不好，日圓不斷貶值，進口物價大幅上漲，已證明安倍經濟學所謂的「三支箭」徹底失敗。現在還要加大購買美國天然氣和增加投資，除了換來所謂的軍事保護，日本本土經濟如何承受得了？本來，日本改善跟中國的關係，增加對中國的出口，才是挽救經濟的正途。石破茂上任初期，的確一改前朝岸田文雄的敵視態度，中國也釋出正面訊息，但事實證明，日本只是玩弄兩面手法，骨子裏還是要一面倒親美。北京看得一清二楚，中日關係即使不至於回到岸田時代的低點，但要重回正軌，真是談何容易。

可以預料，特朗普貪得無厭的個性，不會因為石破茂大破慳囊而有所收斂，他只會得寸進尺，要日本進貢更多。一旦不能滿足其獅子大口，關稅大棒隨時就會揮將下來。向特朗普屈服，只會換來更多恥辱。