強詞有理：國運正隆

過去一直不遺餘力唱衰和抹黑中國的英國廣播公司（BBC），最近竟然一反常態，推出一套紀錄片詳細介紹中國在科技領域取得的各項成就，當中不吝讚美之詞。例如無人機、新能源汽車、鋰電池、光伏產品、人工智能等領域，中國皆已趕上或處於世界領先地位。其結論是，中國政府多年前制訂的「中國製造2025」藍圖已經取得圓滿成功。

雖然許多內容已不是甚麼新聞，而是人人皆知的事實，但西方主流媒體能夠客觀如實報道，沒有像過去那樣刻意添加負面色彩，實在罕見。有人戲稱，是不是因為美國國際開發署關門，BBC部分資金來源斷絕，所以對唱衰和抹黑中國不再那麼積極？這當然只是開玩笑，西方主流媒體偶爾扮客觀，並不是轉軚，更不是討好，而是不得不面對現實，中國發展一日千里，科研碩果纍纍，這是任何人都無法否認的事實。狂妄如特朗普也認為DeepSeek帶來積極競爭，不會對美國國家安全構成威脅，美國最終可以從這家公司的AI創新中「受益」；他還盛讚中國在教育方面做得很好。

有的讚美是捧殺，有的讚美則是出自真心。這些年中國在許多領域都取得巨大成就，先進產品井噴式爆發，確實令人矚目。除了硬實力迅速提升，軟實力也逐漸崛起，去年電玩遊戲《黑神話：悟空》熱爆全球，今年春節檔電影《哪吒2》刷新全球史上單一票房紀錄，這些現象並非偶然，而是中國綜合實力不斷提升的必然結果。過去荷里活長期壟斷全球文化娛樂圈，美國價值觀影響深遠，如今隨着中國文化娛樂產業異軍突起，中國傳統文化和價值觀也必將走出國門。西方暫時不接受不要緊，以後會慢慢習慣的，正如BBC不得不客觀報道中國科技成就一樣，這是大勢所趨，不以任何人的意志為轉移。

跨國大行德銀也在最新報告中指出，2025年被視為投資界意識到中國在全球競爭中領先的一年，愈來愈難以不承認，中國企業在多個製造和服務業領域提供高性價比和優質產品，並佔據世界領導地位。尤其是DeepSeek的崛起，更像是中國的「史普尼克」時刻。德銀由此得出的結論是，預測中國股票「估值折價」將消失。

你可以不相信德銀報告，但不要忘記投資界名言：「寧買當頭起」。中國日益崛起，國運正隆，任何人都不要賭中國輸。