坦言集：主動反擊

美國總統特朗普決定推行對等關稅和普遍關稅，用美國優先的關稅制來打破二次大戰以來的自由貿易體制。此舉觸及眾多國家的利益，必然引起各國乃至全球的反抗。即使特朗普輕易制止了加拿大和墨西哥的初步反擊，但也要把加徵關稅擱置一個月，未能一擊便打翻這兩個《北美自由貿易協定》的成員。

特朗普在貿易戰中先聲奪人，但戰爭還剛開始，中國亦率先反制。他的對等關稅施於其他國家，反制會更激烈，其中歐盟已預先警告；若他針對全球南方的大國，如印度、巴西，反應會更大。或許特朗普可用疊加關稅，乃至金融等其他領域的攻擊來增加壓力，混戰卻是難免。特朗普的關稅戰會演變成多場艱難的局部戰，美國會應接不暇。或許他最後可以取勝，但需要時間及政府的巨大資源投入。貿易戰甚且會糾纏不止4年，在他卸任時亦未必可完結。

對付特朗普的攻擊，各國不可能與他速戰速決，因這會引發他的極端攻擊、不顧一切，其他國家難以承受美國的集中重擊。更恰當的策略是用談判拖延，針對他4年任期的弱點，邊談邊戰來作拖延，並一同拖延。特朗普要同時與多國談判，他的政府資源應不足開展多場貿易戰、關稅戰。愈是多場戰爭拖延着，他會愈顧此失彼，沒法兼顧。但與美國談判的國家需協調合作，統一自由貿易國家跟特朗普的反自由貿易政策鬥爭。

在這方面，中國的作用最大。一是它為美國以外最大的貿易國；二是美國外貿逆差最大來源；三是美國的主要外債債主；四是中國並不處於美國的政治控制之下，有最大的政治自主權。中國堅定反制美國不合理的關稅和貿易政策，便向全球展示美國政策的不合理和霸道，若成功反擊可顯示出美國不可怕，有可能將之打敗。中國領先反擊，可分薄美國對其他國家的攻擊力。各國反抗會誘使特朗普先攻擊其他國家，從而孤立中國，有利其在最後一戰擊潰中國。因此，中國在美國攻擊其他國家時，不應坐視不理，要主動出擊，與其他國家一起與美國糾纏在關稅戰、貿易戰中。

當然美國會針對中國加強施壓，但當美國與其他國家混戰，中國加把力量，正可改變戰場的對比勢力，合力打敗美國，保衞世界自由貿易，也阻止美國霸權的勝利。中國出師有名，更是以攻為守。