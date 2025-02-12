身有刀傷 兩翁倒斃村屋 一死者孫兒離奇墮樓亡

【本報訊】昨日晚上8時許，執法部門接獲一名男子報案，指發現有人在元朗宏達路振興新村地下一間村屋內昏迷。警員接報趕至，發現兩名年約60至70歲男子，身有刀傷昏迷倒臥屋內，經檢查後證實他們已經死亡。

不過，在昨日晚上8時許，即在雙屍命案揭發後不久， 據悉其中一名死者的孫兒，被發現在元朗朗屏邨悅屏樓墮樓身亡，其墮樓原因及死因則有待進一步調查。

有街坊指出，其中一名死者年約70歲，人稱「文叔」，居於涉案單位接近30年，該單位原本開設食肆，但多年前已結束營業。據了解，文叔平時騎乘三輪車出入，惟去年下旬起不良於行，需以電動輪椅代步，近年已甚少見他外出，文叔的孫兒不時前來探訪，昨日則聽聞孫兒登門探望揭發事件遂報案求助。

該街坊又指出，文叔獨居上址，早年在錦田居住，形容他為人健談，出入會與街坊打招呼。不過自農曆新年後，街坊未曾與文叔碰面，以為他入了醫院，近日未曾聞到異味。

事發前曾有疑人出入單位 另現場有消息指出，在昨日傍晚時分，有人目睹有形迹可疑人士，駕乘車輛經村口車閘進入村內，他們落車後進入涉案村屋，至晚上有人先後離去。警員正翻查閉路電視，追查懷疑涉案人士。