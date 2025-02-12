假文件取百億美元 銀行職員一眼識穿

促協助開戶穿崩 拘菲馬台內地5人 前日下午，一對外籍男女抵達中環華人行一間銀行，向職員出示3份文件要求提取約100億美元（約780億港元）。惟銀行職員檢查相關文件，相信是虛假文件遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕該對報稱律師和商人的菲籍男女；經跟進調查後再拘一名馬籍男子、一名內地女子及一名台灣男子，當中兩男報稱董事，女子報稱秘書，被捕人士背景及案件動機仍在調查。

事發於本周一下午5時許，一對俱持有護照的菲律賓籍男女，抵達中環皇后大道中29號華人行滙豐銀行。消息指出，該對男女要求職員協助開戶，以及贖回價值100億美元（折合約780億港元）的銀行資信證明、虛假銀行保函及虛假的財力證明信作為啟動資金。不過，銀行職員在檢查相關文件後，確認是虛假文件，因此報案求助。

報稱商人律師秘書 警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕該對分別68歲及38歲、分別報稱為商人和律師的菲律賓籍男女，並把他們帶走調查。其後，執法部門經進一步調查，再以涉嫌「行使虛假文書」拘捕兩男一女，當中包括一名姓蔡（64歲）持台灣護照男子、一名姓陶（29歲）內地女子及一名姓鄭（54歲）馬來西亞籍男子，案中共有5人被捕。據悉，被捕的姓蔡和姓鄭男子分別報稱是董事，被捕的姓陶女子則報稱是秘書。

同類案件於去年曾經發生。2024年10月23日下午5時許，執法部門接獲中環皇后大道中1號滙豐銀行總行職員報案，指懷疑有人取出一張偽造的價值1,000萬美元（折合7,800萬港元）銀行本票申請開戶。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌行使虛假文書，拘捕一名印尼籍男子及一名中國籍女子，並把他們帶走扣查。