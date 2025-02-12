歌迷指售票系統出錯 非韓女團出場日子

【本報訊】南韓人氣女團NewJeans去年經歷風波後改名NJZ，女團將於下月23日來港參加亞洲博覽館舉行的ComplexCon活動。不過有購買門票、打算一睹看NJZ表演的市民懷疑售票系統Cityline出錯，在成功交易後發現門票變成沒NJZ的日子，且不獲更改日子或退款。Cityline回應，調查後確認系統沒有異常。消委會已接獲9宗相關投訴，涉款近4萬元。

Cityline稱系統無異常 ComplexCon是獲政府文化藝術盛事基金資助的潮流文化活動，下月21日起一連3日於亞洲國際博覽館舉行，包含音樂會、藝術和時尚產品等。單日市集及演唱會門票價格由988至1,788元不等。部分買家在社交平台投訴，經Cityline選購23日、有女團NJZ演出的場次，但付款後門票變成21日，非該女團表演的日子。他們事後向Cityline反映，對方指不可更改日子或退款。

主辦方表示，由於沒有Cityline系統權限，未能直接調查及了解事件起因。售票平台Cityline則在網站回應指，根據系統日誌翻查紀錄，未發現系統有任何異常；客戶可發送電郵，並提供詳細交易資料等，收到後會詳細調查，再配合主辦方作回應。

截至昨午5時，消委會共接獲9宗有關ComplexCon音樂會門票演出日期有誤的投訴個案，涉及39,479元，正聯絡相關售票平台及主辦單位跟進事件，期望以調停方式跟進。