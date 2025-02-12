招傀儡代理呃佣半億 保險經理囚46月

【本報訊】廉政公署進行貪污調查時，揭發多人參與傀儡保險代理串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單，以獲兩間保險公司發放佣金共約5,200萬元。其中一名保險公司時任分行經理涉招攬多人參與勾當，早前承認串謀詐騙等共20項罪名，昨在區院被法官林偉權判處入獄46個月，同案10名傀儡保險代理則獲判囚11個月至22個月。

同案10被告監11至22月 32歲女被告盧彥樺，為富衛人壽保險（百慕達）有限公司時任分行經理，她早前承認共20項罪名，包括兩項串謀詐騙及18項串謀「洗黑錢」，共被判囚46個月。另外10名被告分別承認串謀詐騙及「洗黑錢」的被告，則被判入獄11個月至22個月。他們年齡介乎25歲至61歲，分別為盧彥樺所屬富衛團隊的6名保險代理；以及香港永明金融有限公司時任分區經理郭潤芳及其3名下線保險代理。

法官於判刑時指，盧彥樺籠絡多人成為傀儡保險代理，並利用該等傀儡保險代理的帳戶去處理有關保單收入，於案件中扮演重要角色，就20項控罪共判囚46個月。而同案另有兩名承認控罪的被告，將就不認罪之被告的案件向控方提供協助，故兩人的判刑將押後進行。同案另4名時任保險代理早前否認控罪，訂於5月12日審訊。案件編號：DCCC 170/2023