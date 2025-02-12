謀殺泰龍案 紋身忠獲批上訴許可

【本報訊】黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，於2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的男子梁國忠於案發11年後自首。梁否認一項謀殺罪，案件於2023年11月在高等法院開審，陪審團裁定被告謀殺罪成，判囚終身。「紋身忠」不服定罪，向上訴庭申請上訴許可。上訴庭昨頒判詞，認為申請人提出的其中一項議題可供爭辯，遂批出許可。

54歲上訴人梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。據審訊時控方的同意事實指，李蘊剛、勞展宏（綽號「貓仔」）及李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷（綽號「傻佬庭」）亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。

申請人就多項議題提上訴，包括指原審法官張慧玲引導陪審團時偏袒控方，過於強調這案牽涉黑幫尋仇，處理傳聞證供有誤。上訴庭法官不同意，不認為原審法官在這些事項上出錯。不過，上訴庭認為原審法官引導陪審團時，或令陪審團不當地判斷申請人的不在場證明屬虛假，有可供爭辯之處，故就這議題批出上訴許可。案件編號：CACC 216/2023