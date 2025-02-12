東呼即應：頑童舔餐桌公用薑片夾 家長懶理 食肆擬訴諸法律

【本報訊】要預防流感最重要的便是注意個人衞生，但有網傳片段顯示，有食客光顧屯門的冰室，杯邊有很厚污漬，用手指甲都可以刮甩。另外一名小童在連鎖壽司店壽司郎就餐時，舔桌上公用的薑片夾，家長卻未有制止。香港壽司郎發聲明譴責，會採取嚴厲措施應對，包括以法律手段應對。

有冰室熱飲杯布污漬 說起注重衞生，外出就餐時若餐具骯髒則很叫人惡心。近日，一段令人不安的片段在網絡上流傳。片段中，一位網民光顧屯門某冰室時，點了一杯熱檸檬水，卻發現杯邊有許多污漬，甚至可以用手指甲刮下來。這一細節引發了公眾對餐飲衞生的關注。網民也質疑，這些杯子是否經過了徹底清洗。

另一段片段同樣令人震驚，一名食客在壽司郎一分店就餐時，拍到有兒童正在舔餐桌上公用的薑片夾。片段中，薑片夾被舔了幾下後還掉落在地上，而身邊的大人似乎並未制止孩子的這種行為。片段在網上引發了廣泛討論，許多網友批評家長沒有管教好孩子，認為這種行為非常不衞生。還有網友諷刺，建議政府全面落實生仔發牌制度。

事件發生後，香港壽司郎於2月5日在社交平台上發表聲明，表示對事件非常關注。公司已銷毀涉事店舖內所有餐桌上放置的薑片，並對所有薑片容器及薑片夾進行了徹底清潔和消毒。聲明中還提到，該事件引發了公眾及其他顧客對公司食物衞生的擔憂和安全疑慮，公司對此予以嚴正譴責，並將採取嚴厲措施，包括相關法律手段。