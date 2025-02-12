醫健：健康在您手：初戀總在少年時

情人節，總是有人歡喜有人愁，對不少年輕人來說，無論有沒有談戀愛，都會感受到壓力。中學生應不應該談戀愛，也許是萬年不變的辯論題目，然而很多成年人，每談及年輕人戀愛議題時，都會很快聚焦在性或學業相關的疑慮，然後告誡年輕人小心「愛情陷阱」，卻忽略了愛情會為他們的心靈帶來的波瀾。

最初談戀愛的時候，各種情緒都會湧上心頭，甚至帶來特別的身體反應，例如心跳加速、異常興奮或失落，甚至徹夜難眠，一個反應也可以讓人感到千斤重。初戀對年輕人的衝擊比想像中大，尤其是失戀時，年輕人第一次失去伴侶，失落感對其心理健康帶來很大的挑戰。

男性較難分享情緒 有研究指出，男性或比女性更不懂處理這種感情的失落。因一些角色定形和社會風氣，男性在成長階段愈來愈追求獨立，朋友圈子往往比小時候變得更小，也不習慣分享情緒，當初戀伴侶成為他們唯一分享情緒的對象，失戀後就失去了感情出口。相對而言，女性更懂得分享，較容易找到能分享心事的閨密，對於關係的離別、修補和處理比男生更有經驗。

了解這些背景，我們便能更好地陪同年輕人成長。若你聽到年輕人跟你分享愛情，無論關係是否成功，你的引導可能會讓這段關係成為其人生寶貴的一課。年輕人如遇到感情困擾，希望與人傾訴，歡迎致電 2609 3228 或WhatApp 5933 3711。

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