漁農產品銷售點少 倡街市吉檔予擺賣

【本報訊】早前舉行的本地漁農美食嘉年華，吸引逾10萬人次入場選購港產的漁農產品。但多名議員昨在立法會一個委員會上提及相關產品的銷售途徑狹窄，在一般街市難以買到，又質疑個別產品在網上銷售平台的圖片模糊難吸客，促當局多做宣傳，善用食環署街市空檔予漁民農民銷售其產品。局方則指會從餐飲業着手，令市民在食肆用膳時吃到本地優質漁農產品。

截至去年12月，全港共有280個農場、175個養魚場參加漁農自然護理署「信譽農場計劃」及「優質養魚場計劃」。漁護署與魚類統營處及蔬菜統營處開發「本地魚菜直送」手機流動應用程式及購物網站，並透過零售商在100個地方銷售。

但議員陳凱欣指過去透過漁護署品嘗過本地農作物，認同十分新鮮美味，但只在嘉年華或網上才見到相關產品，但在她間中前往的九龍城街市卻未見到，指出全港只得100個銷售點是太少，幾乎連本地人都不知道本地農作物的特色。她認為港人對食品質素要求提升，促署方協助打入零售市場。

網站圖片模糊難吸客 另一議員陳振英則表示，部分「本地魚菜直送」上的漁農產品相片模糊不清，但「人靠衣裝」促當局檢視產品圖片，更換相片以增加吸引力。

漁護署署長黎堅明回應指，認同現有銷售點數量不足，市民在街市亦難分辨本地魚產品，並指相關產品在餐飲業很有發展潛力，會多向此方向着手，亦會多從消費者眼球去處理銷售安排。他提到，漁農戶難以獨力開發新產品，因此當局會透過市場或合作夥伴，協助開發預製菜等新產品，並建立品質檢定等，做好本地品牌。