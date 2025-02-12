郵件積壓 寄美包裹或延誤

【本報訊】美方日前暫緩向本港包裹徵收關稅的措施，香港郵政昨在郵局內貼出通告，指恢復寄往美國內載貨品的郵遞服務。現時寄件到美國需時約兩至7個工作天，但可能會因為郵件被積壓而導致延誤。

有從事電子商務的市民昨指寄件服務自上周四（6日）起中斷，較原本預計延遲4至5天才成功寄出，但慶幸未有因此而造成金錢損失，指大部分客人都理解情況。他又指，寄包裹到美國的安排自上周起不斷變動，認為措施存在不確定性，如果維持更長時間，影響會更大。

政府抗議美國對香港貨品徵收10%的關稅，以及拒絕接收本港寄往美國的包裹。政府昨批評做法無視香港是獨立的關稅地區，因此會向世貿投訴。政府指拒絕接收包裹的做法是「朝令夕改」，令本港有時無所適從，市民如果想寄包裹給美國的親友會造成不便。

雖然前日已經跟美國澄清，對方暫時不會收關稅，本港昨亦恢復郵件的送遞，但港府指不會停止向世貿作出投訴，因為其安排非常不合理。

航運界指未來一年多變數 航運交通界議員易志明昨在一個活動上指美方在貨運上「日日新鮮」，一會時說不收香港包裹，一時又說沒問題，認為未來一年有很多變數。他指物流業界密切關注事態發展，今年可能會有些擔心，因為航線重組的關係，業界和政府都積極向外發掘新市場，例如去年去過哈薩克，最近去了廣西。他指業界會努力，希望能夠保持香港貨運業，從而繼續發展高端行業。