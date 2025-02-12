入境處總部「囍存檔案」展 元宵快閃演奏浪漫樂曲

【本報訊】一年一度愛的季節即將到來，香港入境事務處將軍澳總部前日起，將舉辦「囍存檔案」巡迴展覽，適逢今日便是元宵節，中午時段更會有入境處樂隊快閃演奏，有情人可趁佳節前往參觀兼打卡，在浪漫樂曲營造的氛圍下穿越香港婚嫁印記的歷史長河。

是次「囍存檔案」巡迴展覽由政府檔案處主辦，現場設置有以傳統婚嫁為主題的立體錯視布景板「打卡」位，引領大家回顧香港婚姻制度及習俗演變，並發掘神聖儀式背後鮮為人知的小故事。

開放至3‧7 假期除外 展覽免費入場，並於昨日起至3月7日期間，除周日及公眾假期外，展出期間逢周一至五早上8時30分至下午4時30分開放，周六則在早上8時45分至上午11時30分開放。