黎智英催谷黑暴一意孤行 個人凌駕蘋果高層

認報道毋須持平 價值觀偏幫黃營 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎承認曾形容《蘋果日報》為「反對派的報紙」，自言會利用《蘋果》催谷市民上街遊行，並透過《蘋果》英文版吸引外國注意，尋求國際支持。黎不諱言，自己作為老闆，意見凌駕其他《蘋果》高層。

向陳沛敏稱「激發學生出來」 控方展示一系列訊息對話。黎智英在2019年4月27日傳訊息給本案從犯證人、《蘋果日報》副社長陳沛敏，說「請想想有甚麼我們盡可能催谷市民明天上街？現在情況實在太靜，好驚」。同年6月3日，黎向陳沛敏傳訊息，稱「我們應該找些聯署學生訪問，激發其他學生69出來」。黎智英昨否認這屬編採指示，但承認利用《蘋果日報》作為平台，催谷市民上街，謂人愈多，示威就愈有力量。

讓袁弓夷利用蘋果錄製室 另外，庭上早前提及，2020年5月《蘋果》發布時事評論員袁弓夷的演講片段，袁要求特朗普與香港合作，着特朗普撤回在港美國銀行家及實施制裁，又指有香港示威者被強姦及謀殺。控方昨展示對話訊息，顯示袁弓夷事前向黎智英說，希望拍片給特朗普及美國前國務卿蓬佩奧，黎回答指會安排同事協助，並把袁的訊息轉發給蘋果動新聞平台總監張志偉。

黎昨承認，他讓袁弓夷利用《蘋果》的錄製室製作片段，片段最終發布於《蘋果》網站、Facebook及Twitter（現稱X）等。黎亦承認，片段「出街」後，他曾向袁弓夷女兒袁彌明表示，希望特朗普看到片段及作出行動。黎表示，大概知道袁弓夷的立場，但不知道片段具體內容，也沒有過問。控方指，正正因為黎清楚知道片段內容，同意袁弓夷所說的話，他才同意將片段發布到《蘋果》，但黎否認。

黎智英同意，自己是《蘋果》老闆，負責領導《蘋果》，提供戰略方向，而《蘋果》的價值取向，跟其個人價值觀一致。若有《蘋果》高層持不同意見，黎的意見會凌駕其他人。黎亦承認，曾在訪談節目中形容「這麼多年來我們是反共的」、「我們是反對派的報紙」，同意《蘋果》代表一般「黃營」的想法。2020年5月，《蘋果》開立英文版。黎指成立目的是想吸引外國注意，讓他們關注香港狀況，提供政治支持予香港。控方指，其中一種支持是實施制裁，但黎否認。

形容自己是政治犯遭官斥 就《蘋果》英文版的編採方向，黎智英坦言，《蘋果》英文版毋須提供持平觀點，謂每間媒體都有各自的價值取向，而《蘋果》的價值取向屬「黃營」一方。黎承認欲尋求蓬佩奧、時任美國副總統彭斯等訂閱。控方盤問期間，黎智英形容自己是政治犯。法官即厲聲說，黎所面對的是刑事罪行，與政治無關。黎不同意說法，但法官重申這是事實，黎其後回答「好吧」。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點 黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，續於西九龍裁判法院（暫代高等法院）審訊。