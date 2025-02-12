近2.5萬公務員未實施5天工作周

【本報訊】對於政府實行5天工作周的情況，截至去年9月底，公務員的實際員額約為165,900人，當中86%即約141,100人按照5天工作周模式工作，較2022年新增3個百分點，但未能按此模式者仍有約24,800人，即約15%，涉及包括出入境口岸服務等5個部門。

公務員事務局提交立法會的文件指出，政府每兩年進行一次統計，以檢視各政策局及部門的員工實行5天工作周的情況。最新一輪截至去年9月30日的相關統計，得出上述的結果。

主要涉出入境口岸服務 在未能實行5天工作周模式的部門，當局指為確保公共服務的水平和效率不受影響以及在星期六或日維持必須的櫃台服務，一些職位或工種，尤其在提供緊急和必須服務的部門， 無可避免要維持非5天工作周模式，而以非5天工作周模式工作，主要為負責出入境口岸服務、文化及康樂服務、郵務、環境衞生服務、執法及懲教院所管理等的公務員。

當局指在最新一次統計進行期間，有5個部門包括食物環境衞生署、路政署、康樂及文化事務署及運輸署等，正進行試行計劃或檢視試行計劃的成效，共涵蓋約4,100名公務員。各項試行計劃開展以來，運作大致暢順。相關部門在試行計劃完成後，會全面評估成效，如確定符合相關原則，會按需要向公務員事務局申請批准正式落實5天工作周。