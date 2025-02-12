預設醫療指示立法 醫專推實務指引

【本報訊】香港醫學專科學院昨日舉行傳媒春茗。學院新任主席李錦滔表示，目前專科培訓的學員數目約達2,800人，導師則有約3,500人，學院會繼續推行以「能力為本」的醫學教育。另外，醫專與深圳醫師協會合作，支持深港醫學專科培訓中心，目前新增至7科，過去兩年間有126名學員接受培訓，另有3個專科正完善方案。

針對政府日前就《預設醫療指示》（AMD）立法，醫專將於今年首季推出《指示》「最佳實務指引」，其後會舉行3場研討會，為公私營醫生提供相關培訓。

李錦滔指，以能力為本的醫療教育會以學員為中心、以結果為導向，針對學員個人能力及優缺點進行教育，透過有系統的回饋機制及體驗，增加學員的實踐及應用能力，並讓學員持續學習，以追上日新月異的醫療科技。同時，醫專會加強專科培訓導師的師資發展。

深港中心提供7專科培訓 另外，醫專於2019年與深圳市醫師協會合作，成立「深港醫學專科培訓中心」。李指出，中心目前已新增至提供7個專科培訓，包括腫瘤科、急診科、婦產科、腎內科、神經外科、兒科及麻醉科。他又指出，有關培訓並非互通機制，受訓內科專科醫生仍需通過既定評核機制後才能來港執業。

政府去年就《預設醫療指示》立法，醫專則表示支持，並正制訂《預設醫療指示的良好作業指引》，今年首季會推出。醫專專業與道德倫理委員會、預設醫療指示召集人謝文華指，在《指示》下，除了讓病人有尊嚴地選擇自己晚期的治療，亦為治療者提供保障。而醫專將推出的指引，將加入不同案例及問題，協助公、私營醫生應對相關事件。不過謝亦強調，相關指引不能替代醫生專業判斷。另外，醫專的《指示》推出後，會於正式立法前舉行3場研討會，協助醫生了解。