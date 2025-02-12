政府帶頭製造不公 14%公僕無有薪飯鐘

比率較2021年更高 小休輕食當補數 政府要求私人機構善待員工，然而截至去年9月底仍有約23,400名公務員沒有有薪飯鐘，佔整體在職公務員約14%，比率較2021年底更高。實際上，過往有公務員團體要求政府給予有薪飯鐘，而屬於樹木管理的工會亦去信立法會提出相關要求，勞工界議員認為政府需要正視現時計算工時不公平的問題，應該善用時間讓每一個僱員都有一小時的有薪吃飯時間，否則會損害健康。

根據公務員事務局提交立法會的文件指出，公務員的每周規定工作時數在政府與公務員的聘用合約及其服務條件說明書內訂明，以「總工作時數」（即規定工作時數包括用膳時間）和「淨工作時數」（即規定工作時數不包括用膳時間）兩種方式表達，而截至去年9月30日，約有14.9萬名公務員屬「總工作時數」，佔整體在職公務員約86%；而屬於「淨工作時數」的公務員則有約23,400名，佔整體在職公務員約14%。

指淨工作時數均文職職系 在「總工作時數」的員工當中，超過60%員工的每周規定工作時數為總44小時，而其他員工的每周規定工作時數則介乎總45小時至總51小時，視乎其所屬部門運作需要和工作性質而定。當局指所有「淨工作時數」的員工均屬文職職系，他們的每周規定工作時數為淨45小時，又指不代表「淨工作時數」的公務員必然沒有用膳時間。

翻查資料，政府在2022年提交的數據，截至2021年12月31日，屬淨工作時數的公務員約24,130名，佔整體在職公務員約13.7%。

當局重申，就沒有獲安排正式用膳時間的員工，個別部門有透過不同方式為這些員工在值勤時間內安排休息或進食時間，例如平均每日或每更會獲安排約30分鐘的小休時間；或於非繁忙時間可於其工作地點小休及用簡單輕食。另外，由於部分員工工作或更份時間沒有與一般用膳時間重疊，或因負責夜更或不定時工作，他們通常在上班前已用膳。

日曬雨淋 樹藝員「苦主」 屬「淨工作時數」的公務員如未有但希望得到正式的用膳時間，在不影響服務水平的前提下，部門可因應實際運作需要而作出靈活安排。因用膳時間不視作工作時數，如獲正式的用膳時間，員工的下班時間將無可避免需要順延。當局理解屬「淨工作時數」的公務員未必選取這種安排。

政府樹藝主管人員總工會去信立法會相關事務委員會，指現時從事樹木或園藝等體力勞動工作的公務員，好天曬、落雨淋，體力勞動透支巨大，他們因為是室外工作的公務員，因此至今仍然維持每周淨工作時數為45小時（不包括用膳時間），員工以5天工作周模式上班全日的當值時間共10小時，促請政府優化工作時數及要求享有飯鐘。

勞工界議員周小松指現時部分戶外工作的人士，工時換作5天計算的話，沒有有薪吃飯時間，只獲安排無薪的吃飯時間；或是在非繁忙時間「自己執生」，只夠時間吃餅乾或飲牛奶。他指處理相關問題未必會增加財政開支，又強調若還有部分僱員未能受惠，才要想想是否能夠增加資源或人手，讓他們享有一小時的有薪吃飯時間。