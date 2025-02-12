近9.5萬宗 去年罪案上升 破案率僅3成

詐騙佔整體近半 損失高達91.5億 本港去年共發生94,747宗罪案，較2023年上升5%，破案率為30.4%，當中近半是騙案，有逾4.4萬宗。當局指，詐騙案帶動整體罪案數字上升，並同時拖低破案率，如撇除騙案，去年整體罪案數字下跌185宗，破案率則上升1.7個百分點。當局又稱，去年12月有3名港人應徵東南亞國家「高薪工作」後被禁錮，並指絕對「無咁大隻蛤乸隨街跳」，呼籲不要輕信網上廣告。

當局昨日於立法會保安事務委員會特別會議指，去年有44,480宗詐騙案，增加4,656宗，升幅為11.7%，其中約六成是網上騙案，佔整體罪案近47%，有超過一萬人被捕，其中73%是傀儡戶口持有人。去年詐騙案的損失金額達到91.5億元，很多涉及網上、電話騙案，騙徒身處海外，增加破案難度。

當局又提到港人被誘騙到東南亞國家從事涉詐騙的事件，至今共收到28宗求助，其中3宗在去年12月發生，19人已安全返港，專責小組繼續積極跟進，務求盡快拯救餘下9人回港。

假冒電話客服新招 推高數字 當局解釋，詐騙案上升主要是因去年出現假冒電話客服新手法，相關案件有5,575宗，但相比起過去兩年，整體騙案升幅已明顯收窄，涉及金額亦下跌3,000萬元。去年因洗黑錢罪行而被控的約有1,500人，較2023年上升2.3倍；當局亦向法庭申請加刑，至去年底有47名傀儡戶口持有人的刑期增加了一成至三成，最終獲監禁21個月至75個月不等。

其他罪案方面，去年有19宗兇殺案，較2023年下跌32%，破案率為100%，其中10宗個案涉及家庭或親屬間的暴力，另外9宗涉及糾紛或工業意外等。傷人及嚴重毆打案有3,614宗，微跌0.6%，少於一成個案與三合會有關。同時亦有90宗行劫案，較2023年下跌7.2%，破案率為92.2%。近年有人利用「深偽」技術行騙，執法部門於去年10月和上月，分別瓦解兩個利用有關技術行騙的本地犯案集團，共拘捕58人，涉款近4億元。

另外，全港於去年底已安裝了615組閉路電視鏡頭，當局將於今年內完成首階段安裝共2,000組鏡頭，期望之後每年能安裝2,000至2,500組鏡頭，相關閉路電視已助當局偵破122宗案件，有202人被捕。在閉路電視協助偵破的28宗兇殺、行劫及爆竊案中，有九成能於兩日內破案。