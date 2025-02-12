中小企收益再跌 物流進出口重災

【本報訊】本港中小企營商情況繼續低迷，政府統計處昨日發表今年1月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，發現中小企業務收益的現時動向指數從2024年12月處於收縮區域的43.9，下跌至今年1月的43.1，展望未來一個月，今年2月的業務收益展望動向指數亦只有43.8。

料未來一個月仍疲弱 按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業，其業務收益現時動向指數的1月數據均較上月下跌，特別是物流業及商用服務業。進出口貿易業新訂單的現時動向指數亦從2024年12月的46.5下跌至今年1月的46.1，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.9。

政府發言人表示，隨着外圍環境的不明朗因素增加，中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期在一月回落。整體就業情況則維持穩定。發言人補充，環球經濟的不確定性將繼續為營商環境帶來挑戰。然而，國家多項提振內地經濟措施及惠港措施，以及特區政府提振市面氣氛和推動經濟發展的舉措，應會為營商氣氛帶來支持。政府會密切監察相關情況。