測量師學會倡認可人士核證簡樸房

【本報訊】港府提出取締劣質劏房，轉為規管「簡樸房」，諮詢期前日（10日）結束，當局共收到近2,200份意見，房屋局長何永賢昨透露，收到的建議同政府提出的框架大致一樣，會跟進意見並推動下階段工作。測量師學會會長梁志添昨日表示，學會歡迎政府以專業人士核證簡樸房，另建議核證工作可以由建築物條例下註冊的認可人士、註冊結構工程師或註冊檢驗人員進行，確保專業服務水平。

談到行業發展方面，梁稱測量師是全周期的行業，由樓宇發展、到落成後的保養維修管理等都有所涉及，故工程量減少對整體行業影響不大，即便整體經濟差了，樓宇維修仍然要做。

梁又預計，在政府修訂建築物條例後，業界將會有更多工作要做，但如果經濟市道變得更差，對產業測量界影響會增加，因投資建議好多時由此類測量師提供建議。

促釐清小型僭建物定義 學會建築政策小組主席謝志堅表示，目前正積極留意建築物條例修訂細節，之後會正式回應政府諮詢，而學會支持修訂，但對於小型僭建物及嚴重僭建物的定義，建議需要清晰說明。

學會土地政策小組主席劉振江表示，目前香港地價大減，港府財赤嚴重，要令地價有顯著回升，劉認為政府應要由業主角度出發，而非由監管者角度出發，同時要加快處理土地發展的時間。