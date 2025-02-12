中小學削支風勢吹 2500蚊津貼「凍過水」

【本報訊】新一份財政預算案將於月底公布，千億財赤下，教育相關開支很大機會有所調整。議員朱國強在教聯會新春傳媒茶鈙中表示，預料除了削減大學撥款外，中小學的相關開支亦很大機會受到牽連，擔心每學年派發予中學日校、小學、特殊學校或幼稚園學生的2,500元學生津貼隨時「凍過水」，即使不取消相關津貼，亦很大機會被削減；另外他亦指出中小學的津貼項目很多，不少可以進行整合，例如幼稚園校舍裝修津貼及搬遷津貼，兩者性質相似，整合後可以「容易啲使」。

朱國強續指，幼稚園經營困難問題亦相當嚴重，他已向當局建議將全日制及半日制的帳目打通，紓緩幼稚園營運困難。另外，朱亦指中小學的新舊校舍，亦令學習環境有很大差距，甚至可以用「豪宅」及「劏房」去形容，期望政府可撥更多資源，改善一些環境較差的校舍。

議員倡拓「留學經濟」開源 另一議員鄧飛指，過去數年社福開支佔比最大，其次為醫療，才到教育，現時3方面的開支都很大機會有所調整。鄧飛認為現時的「留學香港品牌」可以變成「留學經濟」，他解釋並非要大學及中小學賺更多錢，而是透過留學經濟，學生來港租樓、衣食住行等，令無論地產、飲食以至零售業都可以受惠。鄧指出，在歐美等其他國家地區早有例子，如整個約克郡亦是靠英國約克大學支撐，將教育變成收入的來源，惠及經濟民生。