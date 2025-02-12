維持60至64歲長者2蚊車 組織籲年限750程

【本報訊】新一份《財政預算案》將於本月26日公布，香港總商會及香港失明人協進會昨分別向政府提交預算案建議書，其中就2元乘車優惠計劃，總商會建議60至64歲長者可享每人每年最多750程的乘車優惠；協進會則促請政府維持殘疾人士的2元乘車優惠，變動應先考慮針對60至64歲健全人士的資助安排。

香港總商會主席陳瑞娟表示，2元乘車優惠對長遠公共財政造成很大壓力，建議逐步調整，但暫未是時機調整65歲或以上人士相關優惠，長遠可考慮將優惠與通脹水平掛鈎，將長者實付金額由目前2元往上調。她建議設使用次數上限，每名60至64歲的長者可享每年最多750程的乘車優惠，認為已足夠覆蓋約每天來回各一程，至於65歲以上長者則維持現有優惠不變。

籲勿向殘疾人士開刀 此外，香港失明人協進會建議，政府應盡量保持殘疾人士2元乘車優惠，任何變動應先考慮針對60至64歲健全人士的資助安排；若無可避免需作出一刀切調整，應優先考慮把連接陸路過境口岸的公共交通路線，剔除於2元乘車計劃以外，並要求公共交通營辦商考慮為連接陸路過境口岸的路線提供優惠票價。該會會長黃俊恒表示，明白政府削減開支屬不可避免，但期望當局不要讓弱勢群體成為減赤犧牲品。