最高逾15% 謀增票價電車伸手 拓收入促對準旅遊

稱薪酬保養成本攀 不足3年又闖關 「叮叮」亦要加價！香港電車公司向政府申請加價，希望將12歲或以上人士車費由3元增至3.3元，3至11歲小童車費由1.5元增至1.6元，65歲或以上長者票價由1.3元調高至1.5元，月票收費則維持260元不變，加幅介乎6.6%至15.3%，這是電車不足三年來的又一次加價。立法會交通事務委員將於本月21日開會討論。有議員表示，電車票價基數低，料不會對市民構成太大負擔；但有議員建議電車應加強旅遊套票或推動相關產品，甚至開設「餐廳電車」鼓勵香港的特色文化旅遊。運輸署指正按照既定程序審批申請。

12歲或以上增至3.3元 電車公司昨表示，已向運輸署提交票價調整申請，加幅介乎6.6%至15.3%，其中12歲或以上人士車費由3元增至3.3元，加幅10%；3歲至11歲小童車費由1.5元增至1.6元，加幅約6.6%；65歲或以上長者票價由1.3元調高至1.5元，加幅約15.3%，是三類票種之中最高；月票收費則維持260元不變。立法會交通事務委員會將於本月21日開會討論，電車加價須經行政長官及行政會議審批才能通過。

電車公司對上一次調整車費是在2022年7月11日，當時12歲或以上人士車費由2.6元增至3元，小童車費由1.3元增至1.5元，65歲或以上人士票價由1.2元調高至1.3元，月票收費由220元增至260元，遊客票則被取消。

電車公司解釋加價是因為公司近年加大投資，大幅調整前線車長以及技術人員的薪酬水平，同時分階段更新電車車隊、路軌及車載系統等基礎設施。現時電車的乘客量尚未完全恢復至疫情前水平，仍較2018年低逾15%，但票務收入仍是電車的主要收入來源之一，與商業合作項目帶來的非票務收入相若。面對營運成本攀升、必要的保養項目以及車隊翻新，是次票價調整將主要用於配合保育標準的車隊翻新工程，並拓展非票務收入項目，以確保電車服務能持續營運和發展。

倡區分本地居民旅客票價 立法會交通事務委員會成員張欣宇表示，電車票價的基數低，「睇（加幅）百分比好似大，但實際上（加價）都係講緊3毫子以內」，考慮到電車實際經營情況，以及港島區人口發展趨勢，他相信相關加幅不會對市民構成太大負擔。他又指，電車除了是港島日常交通工具，更已成為香港的城市文化標誌，具有很高的旅遊和本地文化價值，他期望電車公司可以研究區分本地居民和遊客的票價，以及在現時「電車全景遊」導賞中增加更多增值項目，通過旅遊價值增加收入。

立法會交通事務委員會成員陳恒鑌表示，明白電車公司面對客量下跌，但認為今次成人票價加幅略高，目前未考慮是否支持，要視乎公司提供財政狀況預測數據而定。他提到，電車公司有60%收入是非票務，過去都有加人工，嘗試留人才，未來建議公司可加強旅遊套票或產品，甚至開「餐廳電車」鼓勵香港文化旅遊。

運輸署指正按照既定程序審批有關申請，在評估電車公司票價調整申請時，會考慮所提供的服務和計劃改善項目的質和量等因素，並會聽取立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會委員意見，然後按照《電車條例》（第107章）向行政長官會同行政會議提交建議，以作考慮。

12歲或以上人士電車車費申請由3元增加至3.3元。（陳嘉順攝） 電車申請加價詳情