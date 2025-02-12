產志賀菌株毒素猛 可污水人傳人四散

【本報訊】瑪嘉烈醫院員工疑爆發產志賀毒素大腸桿菌感染群組，一名腫瘤科醫生身亡。根據衞生署衞生防護中心網頁，產志賀毒素大腸桿菌有別於大多數大腸桿菌菌株，它能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病，感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐，少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症。

而產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等，該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。此外，直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。