產志賀大腸惡菌 速殺瑪嘉烈醫生

腫瘤科爆感染群組 2同袍疑亦中毒素 瑪嘉烈醫院疑爆奪命大腸惡菌，年輕腫瘤科醫生染病命殞！衞生署衞生防護中心昨日公布，瑪嘉烈醫院懷疑有群組感染產志賀毒素大腸桿菌個案，共涉3宗病例(見表)，全為該院腫瘤科醫生，其中一名醫生已於7日不治。衞生防護中心聯同香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等舉行記者會，由於只有一名病人的糞便樣本發現帶有上述細菌，中心暫未能肯定感染源頭，不排除再有新個案出現。袁國勇強調，今次的死亡個案「好特別、好特別」，病人身體健康、卻在24小時內死亡，須進一步研究死因。至於涉事病人曾出入的病房或餐廳則暫不需關閉，因大腸桿菌容易阻截。

中心表示，3名患者分別於上周二（4日）、上周四（6日），以及本周一（10日）出現發燒、肚痛、肚瀉等症狀。上周二發病的醫生，兩日後入院接受治療，翌日已離世。其餘兩名病人病徵輕微。中心傳染病處主任歐家榮表示，產志賀毒素大腸桿菌感染為法定需呈報的疾病，由2015年起共錄得33宗個案，每年約有0至6宗，形容於香港屬罕見感染。據中心流行病學調查顯示，3名染病醫生並沒同在某餐廳進食，亦沒有吃同一款食物，但3人均曾於腫瘤科休息室內食飯。

未找出源頭 10粒菌足以感染 他解釋，由於個案只涉及腫瘤科，相信源頭為醫院餐廳的可能性較低，但已安排食環署人員跟進。另外，3人當值時會共用房間，工作時亦會有可能共處，或會共用洗手間等設施，推斷另一可能性涉及環境污染。事件後，院方已安排加強消毒。

袁國勇則指，大腸桿菌過往極少出現成人死亡個案，一般潛伏期約為二至5日。若有人感染產志賀毒素大腸桿菌，其糞便中會含有大量病菌，其傳染力非常高，約10粒至100粒就足以致病，故一旦環境受污染便有機會感染。

袁國勇：毋須關閉涉事病房 不過，3名患者中僅有一人確診產志賀毒素大腸桿菌感染，故暫未能完全肯定個案是否該病菌爆發。而該菌容易阻截，在乾的環境下很快就會自然死亡，只要做好消毒，保持環境及手部衞生，相信爆發很快受控，認為目前毋須關閉相關病房。

發燒屙嘔入院 24小時內離世 袁又提到，死亡病人入院時有發燒、血壓低且有屙嘔，已接受兩種抗生素治療，亦有輸氧，隨後轉往深切治療部，醫護人員「做晒可以做嘅事情」，惟病人仍於24小時離世，他形容個案「好特別、好特別」，要待病理科醫生進行解剖分析，不排除任何可能性。他又呼籲於該院工作，尤其腫瘤科的人員，如出現相關病徵，應立刻將糞便樣本送到中心化驗。

醫院管理局九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦表示，離世醫生生前熱愛工作，是一名非常好的醫生，代表院方及同事向其家人致以最深切問候。考慮到病人家屬感受，院方不會公布3名病人年齡及性別，僅透露另外兩名患者亦是「比較後生」的醫生。二人病徵輕微，其中一人已出院。該院腫瘤科約有30名醫生，暫時服務未受影響。而與該3名染病醫生接觸的病人中，未有人出現相關病徵，相信事件不會威脅到病人。

衞生官員就事件深表哀痛，並向離世醫生家人致以深切慰問。他指，該名急病逝世的年輕醫生在病發前一刻仍於病房照顧病人，且自畢業後一直於醫管局工作，服務市民，並剛獲取腫瘤科專科醫生資格，令人感動。醫管局將向其家屬提供一切協助，衞生防護中心亦會盡快就事件提交報告及向公眾交代。

瑪嘉烈群組涉及3人，全部為該院的腫瘤科醫生。 袁國勇（左）指，成人因感染大腸桿菌死亡屬極少數，形容是次個案「好特別、好特別」。（劉子文攝） 瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生懷疑群組感染惡菌時序