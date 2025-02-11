龍七公：彰顯科技自強 反映文化自信

近年來，「中國製造」產品接連火爆全球。最近，中國開發的人工智能（AI）開源大模型DeepSeek迅速成為全球頂流，憑藉媲美OpenAI o1的推理能力，以及相對較低的成本和性價比，使得這款模型深受熱捧，引發全球轟動。無獨有偶，內地2025年春節檔票房火爆，其中《哪吒2》以領跑姿態成為最大贏家；電玩《黑神話：悟空》以其精美的畫面及配樂，以及濃厚的中華傳統文化核心，成功得到全球玩家的歡迎。以上的成功絕非偶然，其背後凸顯的是科技自強與文化自信、文化傳播之間緊密相連、相輔相成的關係。

DeepSeek的顛覆、《黑神話：悟空》的驚嘆、《哪吒2》的震撼，無不象徵中國在技術、科研上的巨大突破和成就。這不是美西方單憑制裁就能遏止得了的，更不會是中國技術發展的終點。

事實上，這些產品展示了中國在技術和創意領域的卓越成就，不僅表現中國的技術實力，也提升中國在全球科技和文化領域的影響力。未來確實有理由相信，會有更多類似的突破和驚喜出現。而這些發展對香港的科研和創意產業也有激勵作用，香港可通過深度融入國家發展大局，借助自身獨特優勢，創造更多輝煌成就。香港作為國家最國際化的城市，可透過其獨特的地理位置、良好的科研基礎和豐富的人才資源，為國家科技和創新發展作出更大貢獻。科技的應用擴闊了創作空間，為文創產業帶來新機遇。香港必須用好自身優勢，透過融合傳統文化與嶄新科技、構建文化產品交易平台，以及培育未來創意研發人才等，推動本港在數字時代下的文創產業發展，助進一步提升香港和中國在全球舞台上的地位。

加強合作 共享資源 此外，特區政府及科創業界近年大力發展AI，並在數碼港建立超算中心等AI基建項目，特區政府更撥款30億元，推行為期3年的AI資助計劃。要達到DeepSeek那樣的高度，香港確實需要更多的資源投入和跨界合作。特區政府、研究機構及業界的緊密合作，是推動AI技術進一步發展的關鍵。通過加強合作、共享資源，香港可以構建更強大的基礎設施和平台，從而支持多個小模型的集成和大模型的搭建。

香港在AI領域要實現突破性發展，需要充足的人才、資金和強大的算力支持。政府可在這方面提供更多政策支持，包括研究進一步稅務優惠和補貼，同時加大力度支持AI初創企業，並與大灣區內地城市合作，建立AI技術共享平台。此外，研究增加計算資源的投入，建立更多超算中心或雲計算平台，滿足本港中長期的算力需求。在培育人才方面，推動香港高校與DeepSeek等企業合作，並設立AI研究中心，同時把AI納入中小學的必修科，加強培養本地高端人才。筆者期望政府認真研究上述建議，促進本港科技及文創產業發展，進一步鞏固香港在全球科技創新中的地位。