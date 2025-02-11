自成一家：叮走富戶 一箭三雕

港府近年不斷對公屋富戶出手，去年開始要求新住戶入住兩年起要申報持有物業和居住情況，之後要求全港長者戶申報居住情況，最新計劃是今年10月落實收緊公屋富戶政策，包括調升富戶租金、降低遷出門檻。在當前的社會環境下，當局對這個群體出招是聰明的做法。

公屋政策的原意，是補貼基層市民住屋，讓他們有機會向上流動。由於該政策的目標是希望公屋家庭逐漸致富，然後自置物業，公屋的租金也分多個梯度，家庭收入達到一定水平，就分別要交倍半和兩倍租金。收入或資產再超過某一條線，才需要遷出公屋。所以只要在遊戲規則內，即使要交兩倍租的富戶，也是法律容許的。目前港人不滿的，是那些超越遷出線、但仍然用各種方法賴死不搬的超級富戶。

對這些公屋超級富戶而言，近年的環境可謂蠟燭兩頭燒，對他們愈來愈不利。一方面，港府不斷加大打擊力度，透過本地查冊以及和內地合作調查，將隱形的超級富戶叮走。另一方面，本港樓價指數過去3年已經累跌近三成，反之公屋卻不斷加租，霸住公屋的好處已有所縮水。以現在的政策來說，四人家庭被叮走的資產限額是310萬元。有這筆錢在手，其實大可以支付首期在私人市場自置物業。

依我來看，近年港府推出不同政策希望叮走超級富戶，可以起到一箭三雕的效果。一是順應民意。富戶霸佔公屋惡名昭著，對他們開刀得到主流民意支持。二是節省公帑。港府的施政目標是縮短公屋輪候時間，將更多富戶叮走，可以騰出位置給有需要的市民盡快上樓。三是變相迫使公屋富戶轉去置業，無形中為疲弱的樓市提供購買力。一旦樓市搞活了，政府的土地才能賣出好價錢。