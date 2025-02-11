冰鑑春秋：就是輸不起要翻桌

就在綠營與側翼如火如荼發動大罷免之際，賴清德忽然動用所謂「院際調解權」，召集五院院長齊聚協商。有人解讀這是他想要釋出善意化解紛爭，實際上這是為了發動大罷免，掃清最後一層障礙。

賴清德若真想追求朝野和諧、避免對立，那他應主動邀請在野黨主席共同協商討論，並作出讓步，才有可能達成目標。但賴清德當選以來從未採取過類似動作，反倒在罷免案紛紛送件之時召集五院院長，顯然目的不在和解，而是宣戰。

要知道以台灣現行的制度，院際調解權根本是聾子的耳朵：裝飾用的，完全不可能發揮甚麼作用。試問韓國瑜就算贊成賴清德的意見，難道他可以單獨推翻立法院的決議，讓法案與預算案退回重審嗎？這根本超出他的職權範圍！所以賴清德找韓國瑜調解就是個假動作，找在野黨團總召傅崐萁與黃國昌，都比找韓國瑜有用。

那麼明知無用，賴清德為何還要這樣做？其實這就是做給外界看的，表示他已回應社會的期待，主動對在野黨釋出善意，無奈韓國瑜與在野黨不領情，堅持要採取敵對態勢，導致政局紊亂，既然釋出善意無效，為了導正台灣的方向，那麼大罷免就是不得不的選擇，不能再怪民進黨當家鬧事了。

尤有甚者，或許賴清德只會對協商破裂表示遺憾，但綠營的側翼打手一定傾巢而出，到處散布韓國瑜乃至藍白政黨都是受到習近平的指示，故意搞亂台灣政局，將大罷免定調為「抗中保台」，防止藍白出賣台灣，回到民進黨最拿手的意識形態鬥爭上，藉此煽惑民眾。

但大罷免的真正理由，其實就是賴清德輸不起所發動的奪權鬥爭罷了！如此粗糙的操作還想要台灣人上當，恐怕沒有那麼容易。