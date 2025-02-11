龍吟虎嘯：把打壓中國帶進拉美

在美國總統特朗普壓迫下，巴拿馬總統穆利諾近日宣布，已正式向中國遞交文件退出「一帶一路」倡議，將於90天後生效。白宮和華府大概會開香檳，以為對中國取得了一個「外交勝利」，挫傷了中國的全球發展戰略，干擾阻礙了中國的發展和中華民族的復興。

美國今次是拿巴拿馬運河說事，說事的主要內容，一是巴拿馬運河的收費讓美國吃了大虧；二是巴拿馬運河的經營權會落在中國手裏，威脅美國國家安全。這兩道板斧砍下，巴拿馬擋不住，只能遵特朗普命令辦事。對美船少收費乃至不收費，美國參與對巴拿馬運河管理，巴拿馬退出和中國的「一帶一路」倡議，這樣做巴拿馬損失慘重，實乃喪權辱國。對此，中方表示不滿和交涉，發聲支持巴拿馬對運河的主權，致力於維護運河作為永久中立的國際通行水道地位，中方還痛斥美國所謂「中國控制運河」是製造謊言。

事實上，全世界都清楚，美國在巴拿馬運河問題上的橫行霸道、惡行惡狀，是特朗普政府又一次賊喊捉賊，美國的舉動才是為了瘋狂牟利、欺壓他國，威脅了巴拿馬的國家安全，破壞了地區的和平穩定秩序，把打壓中國帶進了拉丁美洲。特朗普今次剛剛上台，兩道板斧迅速見效，會大大助長他的氣燄，對他接下來要捏的軟杮子墨西哥、加拿大、丹麥格陵蘭，恐怕會覺得不在話下，志得意滿之下，特朗普又張開大口，要把加薩吞下。

在這些地區和國家，特朗普發現直接無視他們的主權、抹掉主權、吞下主權實乃輕而易舉，對欺軟怕硬的特朗普而言，中國、俄羅斯、北韓是他啃不動的硬骨頭，經過多年的較量他已深知這點。美國大選前，他就聲稱24小時內搞定俄烏戰爭，如今，連和俄羅斯總統普京見面還不知要在何時。就職前後特朗普也大耍兩面派針對中國，然而軟硬皆不管用，於是只能在「一帶一路」上玩一點無關痛癢的小動作，毫無意義也。