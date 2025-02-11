坦言集：停火備戰

以色列與哈馬斯再次換俘，屬停火第一階段的內容。今次哈馬斯釋放3名以色列人質，以色列則釋放183名巴勒斯坦人，他們都是以不經審訊判刑囚禁的，有被判無期徒刑，有被囚禁了十多年和二十多年，不少屬哈馬斯或其他地方武裝的骨幹。

表面看，以色列在換俘中有極大的讓步，這也是慣例，若不是以色列抵受不住政治壓力，不會交換。這樣差別的交換，也反映出以色列的弱勢。加薩之戰歷時這麼多個月，結果三個目標都達成不了。加薩平民死傷十多萬人，城市大部分被摧毀，哈馬斯的領導絕大部分被「斬首」，但哈馬斯還在控制加薩。在以軍撤退後又再度接管，並且以平等地位與以色列談判、換俘，勢力仍然強大。反觀以色列，撤軍之後，丟棄眾多設備於加薩，轉而為哈馬斯所用，撤退頗為狼狽。正是戰事不利，所以談判結果偏於哈馬斯。

當然，以軍撤退，相信主要是要整頓，以備再戰。在西岸佔領區衝突加劇，以軍是要打擊、驅趕巴勒斯坦人。特朗普政府也加大力量進行軍援，內塔尼亞胡政府還是堅持反對「兩國方案」。特朗普會見內塔尼亞胡後揚言美國要接管加薩，巴勒斯坦人要遷移，第二階段停火談判拖延。這些都顯示出以色列未必願意和談停戰，戰爭大有機會重燃。但為甚麼哈馬斯仍然與之談判呢？

哈馬斯受重創而仍然屹立不倒，在換俘中顯示新的戰士，便是已準備戰爭，並無幻想。以軍撤退後，加薩公民紛紛回到原來居處，不受戰火破壞已成廢墟所阻，堅持重建家園，反對遷移海外，也表現出加薩民眾的勇氣與毅力，正是哈馬斯傷而不死，還可再戰的民眾基礎。

內塔尼亞胡是不願下台，猶太復國主義不會甘於戰敗，放棄已佔的土地，但應該認識到單只戰爭，即使種族滅絕，也趕不走哈馬斯與巴勒斯坦人。一是就此收兵，回復戰前疆界。另一是繼續作戰，引入美軍，合力殲滅哈馬斯、真主黨等，再打一場決勝之戰爭。不過，特朗普願意為以色列跳入這個火坑嗎？這有待以色列首先啟動戰爭，才可把美國拖入。也便有待以軍的重整完成，新的戰略布置下來。

以軍與哈馬斯都在趁停火而重整軍備，其他如伊朗、土耳其、美國，也利用這個時間空間調整在中東的布局和行動。中東可以有一段短時間的大致平靜。