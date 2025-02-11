大帽山道 私家車落斜失控 剷坡翻轉擱樹叢

司機女乘客自行爬出 僅輕傷 前晚深夜，一輛私家車沿大帽山道落斜，期間懷疑失控，先撞石壁再剷入山坡，繼而「反肚」擱於樹叢間，司機及乘客兩人輕傷，他們自行爬出車廂，由救援人員協助返回路面後再送院治理。另在昨日下午，葵涌有貨車與埋站小巴首尾相撞，一名正在登車的乘客摔出車外倒地，車禍釀成8人受傷，事故原因有待調查。

前晚深夜11時許，一輛私家車沿大帽山道落斜往荃錦公路方向行駛，當駛至渠務署測量站附近，私家車懷疑失控，撞向右邊石壁後，反彈剷入左邊山坡，最後直插樹叢全車翻轉，四輪朝天擱在大樹之間，幸好有樹木攔擋，始不致滾落山下。涉事私家車多處損毀，車身留下刮痕，姓石（27歲）男司機及姓黃（41歲）女乘客受傷，幸俱傷勢輕微，他們互相幫忙爬出車廂，並且自行報案求助。

消防及救護員接報趕至，協助兩人返回安全位置，他們接受初步檢查及敷治包紮後，再由救護車送往大埔那打素醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。

另外，昨日下午3時許，一輛載客小巴與一輛5.5噸貨車，先後沿葵涌國瑞路行駛，當駛至河背村對開，尾隨貨車司機懷疑收掣不及，貨車直撞向小巴車尾。有現場圖片顯示，貨車車頭損毀，碎片散落一地，有傷者坐在馬路待援。

貨車撞小巴8傷 乘客跌出車 救援人員接報趕至，確認事故中共有5男3女受傷（5歲至75歲），除了姓馬（60歲）小巴女司機外，其餘俱為小巴乘客，當中一人為5歲男童，他們分別報稱腰痛及頸痛等，其後分乘多輛救護車送往荃灣仁濟醫院治理；涉事姓張（21歲）貨車司機沒有受傷。警員事後封鎖現場，以便調查事故經過及原因。

據悉，涉事86號專線小巴往來荃灣西站及石籬邨，當時正在河背村對開的小巴站上落客，其中一名男子準備登車時，因貨車撞向小巴導致他跌出車外受傷，小巴司機及乘客則因「搖骰仔」碰撞受傷。