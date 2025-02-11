質疑「一案兩審」 前女足助教再申覆核

黃子偉

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他就其中一人的案件被控非禮受審，於去年3月獲判無罪。至同年6月，律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃於早前向法庭申請永久終止聆訊，但在去年11月遭裁判官曾慶東駁回申請。黃於上周五（7日）入稟高院，申請司法覆核要求法庭頒令推翻曾官的決定。黃指曾官未有全面考慮其理據，包括質疑「一案兩審」、控方未有全面披露文件等，黃認為繼續審訊將造成不公，要求推翻曾官決定。

曾涉兩非禮 一案排期3月審 申請人是黃子偉，擬答辯人是律政司司長。據黃自行撰寫的入稟狀指，他於去年8月曾就律政司起訴他涉嫌非禮女子Y一事提出司法覆核，指就他涉及非禮女子X及Y兩案是緣於同一調查，但律政司就他於非禮女子X案脫罪後再控告他非禮Y，屬一案兩審。不過法官高浩文拒絕批出司法覆核許可，指爭議應先在裁判法院處理。黃其後於裁判法院提出永久終止聆訊申請，但裁判官曾慶東於2024年11月19日駁回申請，並就該非禮案排期於今年3月10日開審。

黃認為曾官未有全面考慮他就終止聆訊申請時提出的理據，包括律政司拒絕披露重要文件，及再次審訊的不公平性。案件編號：HCAL 348/2025