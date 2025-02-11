「村屋大王」套丁案 控方申修訂控罪遭拒

【本報訊】廉政公署早前就元朗元朗水蕉新村一個小型屋宇 （丁屋）物業發展項目，懷疑涉及貪污詐騙採取執法行動，落案起訴有「村屋大王」之稱的王光榮及一名村代表，控告他們涉嫌串謀其他人士，在14年間詐騙地政總署向該項目批出多張建屋牌照。案件原定昨日於區域法院開審，控方申請修訂控罪，但遭法官拒絕。不過法官亦關注到現時的控罪詳情確有不清晰之處，遂押後案件至今日繼續，以待控方向律政司索取法律意見。

涉串謀發展商負責人詐騙 兩名被告分別為王光榮（74歲，榮佳建築有限公司負責人，報稱律師）及程振明（67歲，水蕉新村原居民代表，報稱區議員），兩人同被控一項串謀詐騙罪。現時的控罪指，兩人於2005年5月11日至2019年5月7日，在香港一同及與其他人串謀詐騙地政總署，藉虛假陳述而誘使地政總署署長及其職員違反其公共職責而行事，即向根據丁屋政策申請建屋牌照以興建丁屋的申請人，批出建屋牌照。

控罪又指兩被告涉虛假地表示，每名申請人為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，並就該土地地段申請建屋牌照。他們又涉虛假地表示，上述申請人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移、讓與、處置或其他方式處理該土地或其任何權益；申請人從未作出亦無意作出任何私人安排，把他們根據該政策。案件編號：DCCC 1043/2022