輸錢打盲雀友左眼 19歲倉務員判6年監

同控搶劫傷人 17歲男生3‧3判刑 於2023年一名年輕倉務員在大角咀的派對房間內因打麻雀輸錢感不忿，繼而夥同一名男學生以鐵棍襲擊贏錢的17歲男學生，更搶去他銀包內的1.2萬元，事件最終令事主左眼失明。該名倉務員與其同夥上月於高院承認搶劫及有意圖導致他人受嚴重傷害等罪，法官陳慶偉昨判處倉務員監禁6年。陳官指斥被告的行為可以令事主致命，現時亦令他失去左眼，使其餘生不便和殘障。至於同案另一被告則押後至3月3日判刑、待再索取其教導所報告。

兩被告依次為19歲貨倉員趙俙迪及17歲學生溫知新，兩人同被控搶劫罪及有意圖導致他人受嚴重傷害罪。控罪指，兩人於2023年4月18日在大角咀福昌工廠大廈搶劫17歲的男事主現金1.2萬元；另被控在同日同地點，有意圖非法及惡意地對該男事主造成嚴重身體傷害。

官斥惡行足令事主致命 辯方早前求情時指，被告趙俙迪在2023年還押期間，身體嚴重受傷，雖然現時康復進度良好，望法官念及其受傷情況給予酌情減刑，昨補充指報告顯示過往沒有案底的趙有真誠悔意，亦得到慘痛的教訓。但法官指，趙使用金屬棍暴力襲擊事主3分鐘，行為足以奪去事主的生命，反映他不是單想教訓事主，而事主年輕及能夠康復，對趙來說亦屬幸運。法官考慮到年僅17歲的事主因本案失去左眼，令他人生大部分時間須承受眼疾的不便和殘障，加上趙曾用刀威嚇和劫去事主金錢，最終判處趙監禁6年。

案情指，被告趙俙迪與其友人於案發當日凌晨時分，在案發的派對房間內打麻雀，17歲事主其後到達，並加入打麻雀。趙最終輸錢，相反事主贏了約500元。其後，趙離開房間，事主則與另外兩人在單位睡着。清晨6時許，事主突然感左眼劇烈疼痛，並看見趙手持鐵通站在他面前攻擊其頭部，襲擊過程維持約3分鐘。當事主恢復意識，他發現錢包內的1.2萬元不翼而飛。在場其他人醒來時見被告溫知新手持7吋長短刀指向男事主頸部，趙被問到襲擊原因時，亦稱自己受人指使，事件最終報案處理。

趙被捕後於警誡錄影會面下指，當晚自己輸光所有錢，在離開房間後不滿事主贏錢後表現風騷，決定帶同鐵棍並叫上友人溫知新返回案發地點襲擊事主，並從事主錢包內取走金錢。溫則指當日早上與趙一同到涉案地點，見到趙用鐵棍攻擊事主頭部3下至4下，他遂取刀威脅其他在房間的人不准輕舉妄動。事主接受治療後左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方庭上確認事主左眼的情況可視為失明。案件編號：HCCC 158/2024