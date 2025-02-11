議員倡中港共建協同機制 利用科技打擊跨境詐騙

【本報訊】因詐騙案猖獗的情況，有議員下月將向內地提建議，內容圍繞跨境詐騙、跨境交通、人工智能及數字經濟等。他認為打擊跨境電騙需要和內地合作，例如採取技術截取騙徒網絡地址，主動出擊，又指現時兩地車牌指定口岸的做法不合時宜，最好是做到「一車多關」。

議員吳傑莊昨指本港是特區，應該與內地合作使用科技共同預防跨境詐騙，應建立多方協同機制、完善跨境司法協作、應用區塊鏈建構訊息加密系統及設立反詐社會基金保障受害者權益。他說現時騙徒會取得資料並製作針對性故事，疑幻似真，舉例早前有議員曾收到移花接木的相片作威脅。

冀中港牌可「一車多關」 在人工智能發展方面，他指內地自主研發的人工智能模型證明內地有發展前景。他認為可發展人工智能在醫療、旅遊及農業等場景應用，在河套區發展數字海關，但同時亦需要發展相關倫理治理條例。

提及跨境交通，他指隨着本港與內地和大灣區融合，往返不同城市活動會變得日常，現時中港車牌指定關口的做法不合時宜。他舉例，香園圍口岸並非24小時開放，假如錯過時間，就須從港珠澳大橋返港；即使是其他24小時開放的口岸，駕駛人士亦須返回指定口岸才能回港。他認為措施未免廢時失事、不環保，應考慮使用科技預約關口，最好是「一車多關」。

他又建議設立數字資產外匯基金，為中小企提供抵押融資；建立區塊鏈統一交易與結算平台，推動實體資產代幣化，實現24小時不間斷交易。另外，他建議完善數字資產監管框架，並在製造業、跨境物流等領域開展試點，以及加強高性能計算平台建設，促進數字經濟發展。