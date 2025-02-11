調查：6成劏房戶自認居所不合標準

【本報訊】政府早前就「簡樸房」規管制度諮詢公眾，為期兩個月的諮詢昨日完結。香港社區組織協會訪問了211戶租住劏房、板房及床位的租客，以了解基層租客對劣質劏房及簡樸房政策的意見，結果發現有六成人認為現時的居所並不符合標準。有95.7%受訪者則擔心如政府不介入規管租金，日後簡樸房的起始租金水平會上升，故認為當政府推出政策時，應規管起始租金水平以為租客提供支援，以及加強執法避免業主迫遷、提高租金水平甚或轉移執整費至租客身上。

社協促立法規管起始租金 另外，受訪者中有近五成人未有申請公屋，六成人是因為家中沒有18歲以上的永久居民而未能申請，至於52.6%有申請公屋的人當中，有70.6%的受訪者已輪候3年以上。對於受執法影響租戶不會獲得提前上樓，但可申請過渡性房屋或簡約公屋的安排，有38.9%認為安排只是「一般般」甚至「沒有幫助」（16.1%），58.6%人指主要是因為過渡性房屋及簡約公屋的租住期有限，擔心會搬來搬去，亦有52.6%人指出部分過渡性房屋及簡約公屋的位置、交通、就業等配套仍有改善空間。

社協建議，當局應盡快研究立法規管起始租金，以免劏房業主大幅上調租金，而在安置問題上，亦應針對不同情況的租戶，有相應安置政策，絕不可以因未有申請公屋，斷言租戶有經濟能力搬遷而毋須協助。

社協又以現有針對樓宇安全以至劏房租務活動的法規為例，因執法不彰、阻嚇力低而為人詬病，認為前車可鑑，日後如果業主有違規應嚴懲，出租不符合標準劏房的人士，包括業主及二房東，都需要負上刑事責任。