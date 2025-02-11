港府擬花1.5億助建基站 遭質疑合理性

【本報訊】本港鄉郊及偏遠地區的流動網絡覆蓋未能滿足需求，整體郊野公園的流動網絡覆蓋只有約八成，政府建議在北區、西貢及東區等全港10個地點，資助興建50個基站，每個基站最多資助400萬元，整個計劃花費逾1.5億元。料相關基站落成後，可提升郊野公園網絡覆蓋率至九成或以上。立法會一個委員會昨日討論相關事項，有議員關注資助金額是否合理，認為營辦商應考慮社會責任，又指營辦商要有誘因才安裝基站「唔啱數」。

議員：營辦商有社會責任 議員馬逢國表示，通訊是基礎建設，指營辦商沒理由人多、有錢賺的地區就「袋咗錢」，相反要虧本的地點就「唔肯做」，要政府資助才安裝。政府回應指，本港的電訊市場一直都是市場主導，會根據需求決定如何鋪設網絡，如果在發牌時強制營辦商須於郊野地點安裝基站是屬於行政手段，未必合乎經濟效益，又指政府留意到相關痛點，所以為營辦商提供經濟誘因。

議員林振昇稱，營辦商是大型企業，有相當財力承擔社會責任，並非沒資助就「唔去做」，擔心資助額是否合理。政府回應稱，現時資助金額的上限是合理，資助額大約會覆蓋到營辦商一半成本，又稱計劃會分開兩階段，首階段約三成基站可在計劃推出後一年內落成啟用。

為讓資助計劃能盡快推行，基站選址將會盡量利用已有基本電力配套，以及有足夠空間可供裝設基站的現有政府建築物，例如公廁、抽水站、郊野公園遊客中心等。通訊辦亦會協助營辦商，預期所有納入資助計劃內的選址均會有不少於一間營辦商設置的基站。當局又估計，新建的基站可提升周邊地區的網絡覆蓋，約70條位於擬定基站附近的鄉村、涉及約兩萬名村民可受惠。